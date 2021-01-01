صلاح يعلق ساخرا على هدفه الرائع.. ويكشف سر هدف ماني

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صورة الخبر: محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

جاءت إجابة النجم المصري محمد صلاح "ضاحكة" بعد سؤاله عن رأيه بالهدف "الخارق" الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي مساء الأحد.
وقال صلاح ضاحكا: "علي مشاهدته كي أستطيع الحكم".

وأضاف حول الهدف: "كان سيكون مميزا بشكل أكبر لو كان هدف الفوز لكن علينا تقبل التعادل.. أعتقد أنه كان هدفا جيدا.. لا أستطيع إضافة أكثر من ذلك".

وأضاف صلاح في مقابلة مع سكاي سبورتس: "كانت مباراة صعبة. في الشوط الأول لم نكن جيدين، لكننا لعبنا بشكل جيد بالشوط الثاني، الفريقين كانت لهما فرص وبالنهاية هذه هي النتيجة ونحن نتقبلها".

وعن تمريرته لزميله ساديو ماني، الذي ركض من خلف المدافعين واستقبل الكرة قبل أن يضعها في المرمى بطريقة جميلة، قال صلاح: "لقد تدربنا على هذه الحركة كثيرا في التدريبات، ونحاول تطبيقها في المباريات، أحيانا ننجح وأحيانا نفشل، ولكنها نجحت أمام مانشستر سيتي".

كما أبدى صلاح حسرته على ضياع الانتصار، لكنه أكد أن ليفربول يمتلك كل ما هو مطلوب لتحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

وكتب النجم المصري على حساباته الرقمية بعد اللقاء: "أردنا حقا الفوز بهذه المباراة لكننا ما زلنا في المنافسة. نحن نسعى للحصول على اللقب ولدينا ما يلزم لتحقيقه".

المصدر: skynewsarabia

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