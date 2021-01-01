جاءت إجابة النجم المصري محمد صلاح "ضاحكة" بعد سؤاله عن رأيه بالهدف "الخارق" الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي مساء الأحد.
وقال صلاح ضاحكا: "علي مشاهدته كي أستطيع الحكم".
وأضاف حول الهدف: "كان سيكون مميزا بشكل أكبر لو كان هدف الفوز لكن علينا تقبل التعادل.. أعتقد أنه كان هدفا جيدا.. لا أستطيع إضافة أكثر من ذلك".
وأضاف صلاح في مقابلة مع سكاي سبورتس: "كانت مباراة صعبة. في الشوط الأول لم نكن جيدين، لكننا لعبنا بشكل جيد بالشوط الثاني، الفريقين كانت لهما فرص وبالنهاية هذه هي النتيجة ونحن نتقبلها".
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التعليقات على صلاح يعلق ساخرا على هدفه الرائع.. ويكشف سر هدف ماني
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