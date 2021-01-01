كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري عن عدم عودة أحمد رفعت إلى التدريبات منذ أسبوع بعد استئذانه للخروج في إجازة لمدة يوم.
ونفى هاشم وجود مفاوضات مع حمدي النقاز للعمل مع معين الشعباني مجددا بسبب أزمة القيد في الزمالك.
وقال هاشم عبر إذاعة أون سبورت: "أحمد رفعت استأذن في إجازة ليوم بداعي الاطمئنان على والدته المريضة، لكنه لم يعد منذ أسبوع ولا يتدرب مع الفريق".
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التعليقات على المصري: رفعت استأذن في إجازة ولم يعد.. ومفاوضات النقاز مجرد كلام
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