المصري: رفعت استأذن في إجازة ولم يعد.. ومفاوضات النقاز مجرد كلام

آخر الأخباراخبار الرياضة › المصري: رفعت استأذن في إجازة ولم يعد.. ومفاوضات النقاز مجرد كلام

صورة الخبر: أحمد رفعت
أحمد رفعت

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري عن عدم عودة أحمد رفعت إلى التدريبات منذ أسبوع بعد استئذانه للخروج في إجازة لمدة يوم.

ونفى هاشم وجود مفاوضات مع حمدي النقاز للعمل مع معين الشعباني مجددا بسبب أزمة القيد في الزمالك.

وقال هاشم عبر إذاعة أون سبورت: "أحمد رفعت استأذن في إجازة ليوم بداعي الاطمئنان على والدته المريضة، لكنه لم يعد منذ أسبوع ولا يتدرب مع الفريق".

وعن العروض المقدمة لضم رفعت أجاب هاشم "لا توجد أي عروض رسمية كلها شفهية".

وعن العمل مجددا بين معين الشعباني وحمدي النقاز أوضح "حتى الآن لا يوجد حديث بشأن انضمام حمدي النقاز إلى المصري بسبب أزمة القيد في الزمالك".

وشدد "هو مجرد كلام يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم يحدث حتى الآن".

وبالحديث عن مواجهة سلطات الموارد الأوغندي في الكونفدرالية أوضح "الفريق يتدرب 3 مرات يوميا حاليا استعدادا للقاء ويعسكر في الإسكندرية".
واختتم تصريحاته "المباراة تقام يوم السبت الساعة 3 بتوقيت مصر، والملعب من النجيل الصناعي".

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المصري: رفعت استأذن في إجازة ولم يعد.. ومفاوضات النقاز مجرد كلام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15301

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager