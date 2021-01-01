بعد وضعه على قائمة الانتظار.. أجاي يتجه لشكوى الأهلي أمام فيفا

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صورة الخبر: النيجيري جونيور أجاي
النيجيري جونيور أجاي

بدأ النيجيري جونيور أجاي، إجراءات فسخ تعاقده مع النادي الأهلي، بعد وضعه على قائمة الانتظار في الموسم الجديد.



ويتواجد اسم جونيور أجاي ضمن قائمة الانتظار في النادي الأهلي، بعدما استكمل الأحمر قائمة الخماسي الأجنبي.



وتسمح لائحة القيد للدوري في الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب فقط، مع معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب مصري.



وعلم موقع “صدى البلد” الإخباري، أن أجايي بدأ إجراءات فسخ تعاقده مع المارد الأحمر بعدما تواجد ضمن قائمة انتظار، ويتجه لشكوى الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.


ويلجأ أجاي لـ “فيفا” للمطالبة بالحصول على 850 ألف دولار قيمة عقده في آخر موسم مع الأهلي، متمسكا بالحصول عليها كاملة.



وكان جونيور أجاي رفض عدة عروض وصلته، وتمسك بالبقاء في النادي الأهلي.

المصدر: elbalad

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