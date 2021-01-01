نتيجة تنسيق الأزهر 2021 كاملة



مؤتمر اعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر مؤتمر اعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2021، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 75178 طالبا، تقدم منهم للتنسيق 64075 طالب.



وأشارت الجامعة إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة 627 درجة بنسبة 96.46%، وطب بنات وبنين دمياط 625 بنسبة 96.15%، وطب بنين وبنات اسيوط 622 بنسبة 95.69%،وكلية هندسة بنين 600 بنسبة 92.13%، وهندسة بنات 605، وهندسة بنين قنا 593.



وكلية صيدلة بنين القاهرة 613 بنسبة 94.31%، وصيدلة بنات القاهرة 617، طب الاسنان القاهرة 621 بنسبة 95.54%، كلية التمريض بنات 596.