نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس



نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي

توفي رسام الكاريكاتير السويدي لارس اندل روجر فيلكس إثر حادث سير خطير، بعد اشتعال النيران في سيارته إثر اصطدامها بشاحنة.



أعمال استفزازية أساءت للرسول

هو رسام تشكيلي سويدي ومؤرخ للفن حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الفنية من جامعة لوند عام 1987، وعمل كبروفيسور في أوسلو، معروف بأعماله الاستفزازية حيث له عدة رسوم مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.



فتح المدعي العام في السويد تحقيقا حول الحادث الذي وقع اليوم، بعد اصطدام سيارته بشاحنة في أحد طرق السويد، واشتعلت النيران في السيارتين ونقل سائق الشاحنة إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

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عرف عن الفنان السويدي لارس اندل روجر فيلكس عن نشره صورا ورسوما مسيئة للرسول، وتعرض لمحاولتي اغتيال في السابق بعد نشره الرسوم المسيئة، وكانت ثاني قضية تتعلق بالرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد في دول أوروبا الشمالية، بعد حادث الدنمارك في ٢٠٠٥.وقال الرسام لارس فيلكس إنه تلقى تهديدات مصدرها الصومال مطلع ٢٠١٠ وقامت أجهزة الاستخبارات السويدية (سابو) بتحذيره من وجود خطر كبير باحتمال اغتياله.txtأقوى دعاء مستجاب فورا.. 9 كلمات أوصى النبي بترديدها وقت المصيبةtxtدعاء الوضوء لصلاة الفجر يسقيك من حوض النبي.. ردده عند المضمضةوفي نفس العام اعتقلت السلطات الأيرلندية 7 أشخاص يشتبه بتورطهم في التخطيط لاغتيال الرسام السويدي لارس فيلكس الذي وضع تنظيم القاعدة مكافأة بقيمة 100 ألف دولار لكل من يتمكن من قتله.ونفذت السلطات الأيرلندية سلسلة مداهمات أسفرت عن اعتقال أربعة رجال وثلاث نساء، كانوا خاضعين للرقابة في إطار تحقيق دولي بشأن مخطط اغتياله، وتمت المداهمات بالتعاون مع وكالات الأمن الأمريكية واستخبارات دول أوروبية عدة، وفقا لشرطة أيرلندا.وفي عام ٢٠١٤ قضت محكمة أمريكية بالسجن 10 أعوام على الأمريكية معروفة باسم "جهاد جين" بتهمة التآمر لاغتيال الرسام سويدي ومحاولة تجنيد مقاتلين عبر الإنترنت لارتكاب عمليات إرهابية في الخارج.وفي فبراير ٢٠١٥، تعرض الرسام لمحاولة اغتيال ثانية، خلال تواجده في مقهى والمشاركة في ندوة بكوبنهاجن، وقتل منفذ الحادث أثناء مواجهات مع الشرطة وهو شاب يدعى عمر عبد الحميد الحسين كان يبلغ من العمر 22 عاما وهو من مواليد الدنمارك.​بعيدا عن الأيدي البشريةوكما هرب من العقاب الأرضي لإساءة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مات الرسام السويدي لارس فيلكس محروقا بعيدا عن الأيدي البشرية تماما، فاليوم الراحة تسيطر على الجميع نتيجة وفاته.