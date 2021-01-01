

تطوير تكنولوجيا جديدة لعلاج الأورام السرطانية تطوير تكنولوجيا جديدة لعلاج الأورام السرطانية

تمكن باحثون في جامعة زيورخ السويسرية، من تطوير تكنولوجيا جديدة، من شأنها أن تجعل الأورام السرطانية، تحارب نفسها.



والتكنولوجيا الجديدة تحفز الجسم إنتاج "عوامل علاجية عند الطلب وفي المكان المحدد، قد قام علماء في جامعة زيورخ بتعديل فيروس تنفسي شائع يسمى "الفيروس الغدي"، ليعمل على إيصال الجينات الخاصة بعلاج السرطان مباشرة إلى الخلايا السرطانية، وفقا لما نقلت سكاي نيوز.



و هذا المنهج في العلاج لا يضر بالخلايا السليمة الطبيعية، مما يعني التقليل من آثارها الجانبية السلبية، وهذا عكس العلاج الكميائي أو العلاج الإشعاعي، وهو العلاج المتعارف عليه لمحاربة الخلايا السرطانية.

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت شينا سميث، التي قادت فريق الباحثين، قائلة : "إننا نخدع الورم ليقضي على نفسه بنفسه، وذلك من خلال إنتاج عوامل مضادة للسرطان بواسطة خلاياه".وبحسب نتائج الباحثين، فقد وحجتوأنه بعد أيام قليلة من تطبيق الابتكار، أنتج الجسم المزيد من الأجسام المضادة في الورم "مقارنة مع ما يتم إنتاجه إثر العلاجات الأخرى".وأشار الباحثون، إلى إنهم إنهم يقومون حاليا بتطبيق تقنيتهم في مشروع يهدف إلى علاج فيروس كورونا ، مما سيسمح بإنتاج المزيد من الأجسام المضادة لكوفيد في خلايا الرئة.