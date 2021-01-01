كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "آبل" الأمريكية تنوي أن تمدد موسم المفاجآت الخاصة بها هذا الخريف، بعد إطلاقها قبل أيام هواتف "آيفون 13" وحواسيب "آيباد" الجديدة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت"، نقلا عن مصادر من داخل "آبل"، أنها تنوي أن تطلق هذا الخريف إصدارات جديدة من حواسيب "ماك بوك برو".
وتشير المصادر إلى أن آبل تجهز تصميما جديدا كاملا لحواسيب "ماك بوك برو" العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس".
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التعليقات على "آبل" تجهز مفاجأة جديدة هذا الخريف بعد "آيفون 13" و"آيباد"
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