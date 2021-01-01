

سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Motorola Tab G20 سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Motorola Tab G20

خلال شهر سبتمبر الماضي قررت شركة موتورولا المنافسة في سوق الأجهزة اللوحية وقامت بإزاحة الستار رسميا عن Motorola Tab G20 بسعر لا يتخطى 150 دولارا ومواصفات اقتصادية تتناسب مع الأشخاص الذين يريدون تشغيل الألعاب على شاشة كبيرة بأقل سعر ممكن، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Motorola Tab G20.



مواصفات موتورولا تاب جي 20

هذا الجهاز الجديد يأتي مع شاشة TDDI IPS LCD بحجم 8.0 بوصة وبدقة 1280×800 بكسل وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن Motorola Tab G20 يضم كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل الجهاز اللوحي Motorola Tab G20 بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P22T المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من موتورولا، ويتوفر مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 3 جيجا رام (الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD).

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بطارية هذا الجهاز اللوحي تأتي بسعة 5100 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء تحتوي على شاحن عادي بقوة 10 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في دعم Wi-Fi 802.11 وBluetooth 5.0 بالإضافة إلى دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM، مع العلم بأن هذا الجهاز لا يدعم تركيب شرائح اتصال وتقول الشركة إنه مخصص للأطفال وجلبت معه وضع Kids Space.سعر الجهاز اللوحي Motorola Tab G20الجهاز اللوحي Motorola Tab G20 متوفر حاليا للشراء في الهند بسعر يبلغ حوالي 150 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.