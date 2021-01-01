

مواصفات وأسعار هاتف Redmi Note 10 Lite مواصفات وأسعار هاتف Redmi Note 10 Lite

الآن وبعد طول انتظار قامت العلامة التجارية الفرعية ريدمي التابعة لشركة شاومي بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Redmi Note 10 Lite ليكون بذلك هو العضو الأرخص في سلسلة هواتف Redmi Note 10 Series حيث يأتي مع مواصفات جيدة للغاية تتمثل في معالج متوسط من كوالكوم و4 كاميرات في الخلف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وبطارية ضخمة تعمل لأطول فترة ممكنة بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها بالتفصيل خلال مقال اليوم.

مواصفات الهاتف ريدمي نوت 10 لايت



يتوفر هذا الهاتف الجديد من ريدمي مع شاشة بشكل الثقب من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى أن الهاتف يتوفر كذلك بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 720G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Adreno 618 كما أن Redmi Note 10 Lite يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام أو 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام أو 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.



هاتف Redmi Note 10 Lite الذي يعمل بنظام Android 10 وبواجهة مستخدم MIUI 12 يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أنه يحتوي على 4 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وبالنسبة للبطارية فتأتي بسعة 5020 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط (يتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، أما بالنسبة للمميزات الأخرى فتتمثل في تصميم مقاوم للماء ومستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الموجود على الجانب بالإضافة إلى أن Redmi Note 10 Lite يضم منفذ microSD مخصصا لزيادة المساحة التخزينية حتى 512 جيجا بايت ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Redmi Note 10 Liteالهاتف Redmi Note 10 Lite متوفر حاليا للشراء بسعر يبدأ من 190 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.وبسعر يبلغ حوالي 215 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 230 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.