

أسوس تختبر الإصدار التجريبي من Android 12 على الهاتف Asus Zenfone 8 أسوس تختبر الإصدار التجريبي من Android 12 على الهاتف Asus Zenfone 8

في شهر مايو الماضي كانت شركة أسوس قد أعلنت عن الهاتف Asus Zenfone 8 بنظام Android 11 والآن أكدت الشركة أنها ستقوم بتجنيد هذا الهاتف لاختبار تحديث الإصدار التجريبي من Android 12 والذي سيأتي كذلك مع واجهة ZenUI 8 المخصصة لهواتفها Asus الذكية.



ومثلما يحدث في كل عام تطلق شركة Google نظام التشغيل الجديد ثم تستغرق الشركات الأخرى بعض الوقت حتى تتمكن من تقديم الإصدار النهائي وفي هذا العام كان الدور على Android 12 وبما أن جوجل أصدرت هذا النظام لأحد هواتفها الذكية فمن المنتظر أن تعلن باقي الشركات عن خططها في التحديث وهذا ما أعلنت عنه شركة أسوس اليوم حيث أكدت أن الهاتف Asus Zenfone 8 سيحصل على الإصدار التجريبي الأول.



الإصدار التجريبي من Android 12 على الهاتف Asus Zenfone 8

وعلاوة على ذلك فإنك إذا كنت من مستخدمي هاتف Zenfone 8 وتريد الحصول على الإصدار التجريبي من أندرويد 12 فلديك حتى يوم 13 أكتوبر للمشاركة في برنامج Android 12 beta، ويمكنك الاشتراك من خلال الانتقال إلى إعدادات هاتفك ثم النظام ثم قائمة تحديث النظام وبعد ذلك انقر فوق رمز الترس الموجود في أعلى الزاوية اليمين ثم النقر فوق «التسجيل في برنامج الاختبار التجريبي».



وفي حالة قبول سيتم إبلاغك عبر البريد الإلكتروني الخاص بك والمسجل على هاتفك Asus Zenfone 8 ولكن لاحظ أن هذا تحديث تجريبي ثابت فمن المحتمل أن يكون به بعض الأخطاء لذلك من الأفضل تجنبه على جهازك الأساسي.