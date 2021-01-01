تم نصب صاروخ "سويوز -2 1. آ" مع مركبة "سويوز – إم إس – 19" المأهولة التي ستحمل "الطاقم السينمائي" إلى المحطة الفضائية الدولية، على منصة الإطلاق في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي، وصرح بذلك مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية وقال إن عملية نقل الصاروخ من مركز تجميعه بدأ، كما جرت العادة، الساعة 05.30 بتوقيت موسكو.
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، لم تتخط سرعة القطار الذي نقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق 5 كيلومترات في الساعة، ثم نصب الصاروخ مع المركبة المأهولة في مقدمته عموديا في منصة الإطلاق.
وبدأت الآن عملية تحضير الصاروخ وفقا لجدول زمني تم إقراره مسبقا بأن يجرى غدا الاختبار العام الأخير للصاروخ، أما الأيام الـ3 المتبقية فستخصص لإزالة الأعطاب البسيطة والملاحظات التي قد تسجل أثناء تحضير الصاروخ.
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التعليقات على وكالة "نوفوستي" الروسية تنصيب صاروخ مخصص لطاقم سينمائي على منصة الإطلاق
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