الفئة المتوسطة..مميزات هاتف إنفينكس Zero X

ضمن هواتف الفئة المتوسطة أطلقت شركة إنفينكس في مصر سلسلة الهواتف الذكية الجديدة Zero X، والتي تتميز بقدرات عالية.



وقدمت شركة إنفينكس سلسلة هواتف Zero X، في 3 نسخ من الهواتف وهي (ZERO X Pro، ZERO X ،ZERO X NEO),



تتميز هواتف Infinix الجديدة بوجود كاميرا 60X periscope moonshot والتي تتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة لتصوير سطح القمر.

ويأتي هاتف ZERO X Pro بكاميرا Venti الليلية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل والتي تشتمل على عدسة بريسكوب بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5X، وزووم إضافي 60X ومجال رؤية 120 درجة (FOV)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.ويتميز هاتف ZERO X بعدسة الكاميرا الليلية الفائقة بدقة 64 ميجابكسل التي تتكون من نفس العدسات مثل هاتف Pro، بينما تم تجهيز ZERO X NEO بكاميرا ليلية فائقة الدقة بدقة 48 ميجابكسل.وفيما يتعلق بكاميرا السيلفي، توفر سلسلة الهواتف الذكية ZERO X كاميرا بفلاش أمامي مزدوج بدقة 16 ميجابكسل وتقنية تصوير محسّنة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور سيلفي مثالية، كما تسجل مقاطع فيديو عالية الجودة بحركة بطيئة فائقة تبلغ 960 إطارًا في الثانية و فاصل زمني 4K.تعمل سلسلة الهواتف الذكية ZERO X بمعالج MediaTek Helio G95 بثماني النواة 64 بت مع نواة أداء ARM Cortex-A76 وستة وحدات معالجة مركزية Cortex-A55 موفرة للطاقة مسجلة بتردد 2.05 جيجاهرتز و 2 جيجاهرتز على التوالي.أما شاشة الهواتف فهي من النوع (AMOLED) مساحتها 6.78 بوصة.وتأتي الهواتف ببطارية 4500 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع 45 وا".وتم تجهيز أجهزة ZERO X Pro وZERO X ببطارية 4500 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع 45 وات وتقنية الشحن السريع الآمنة بحيث يتم شحن الجهاز حتى 40٪ في 15 دقيقة.بينما يحتوي جهاز ZERO X NEO على بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مزودة بتقنية الشحن السريع الآمن TÜV Rheinland بقوة 18 واط.سيتوفر جهاز ZERO X Pro بثلاثة ألوان: Nebula Black و Starry Silver و Tuscany Brown.بينما سيتوفر هاتف ZERO X بلونين: Nebula Black وStarry Silver.وستتوفر هواتف ZERO X NEO بثلاثة ألوان: Nebula Black، Starry Silver و Bahamas Blue.وطرحت الشركة الهاتف الذكي الجديد ZERO X PRO في السوق المصري بسعر تنافسي بلغ ٥٨٨٨ جنيها.