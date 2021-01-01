قامت البعثة الأوروبية واليابانية BepiColombo بأول رحلة طيران لها من عطارد والتقطت صورًا للكوكب الذي ستستكشفه بعمق أكبر، من أجل الاقتراب من الكوكب، تستخدم المركبة الفضائية جاذبية الكوكب لتقترب بشكل متزايد، حيث قامت بالفعل بتحليق واحد فوق الأرض واثنان من كوكب الزهرة، وكانت هذه أول رحلة من ست رحلات طيران على عطارد وفقا لما نقله موقع Digitartlends.
وأثناء مرور المركبة التقطت صورًا لعطارد باستخدام كاميرا المراقبة 3 على وحدة نقل الزئبق، والتي تلتقط الصور بالأبيض والأسود بدقة 1024 × 1024 بكسل، في الصورة يمكنك رؤية هوائيات المركبة الفضائية وذراع مقياس المغناطيسية.
وقالت فالنتينا جالوزي، المحققة المشاركة في نظام التصوير SIMBIO-SYS الخاص بـ BepiColombo والذي سيتم استخدامه مرة واحدة في مدار عطارد: "لقد كان شعورًا لا يصدق رؤية هذه الصور شبه الحية لعطارد"، "لقد جعلني حقًا سعيدًا بمقابلة الكوكب الذي كنت أدرسه منذ السنوات الأولى من مسيرتي البحثية، وأنا حريص على العمل على صور جديدة لعطارد في المستقبل." كانت رحلة الطيران أيضًا فرصة للتحقق من أن الكاميرات والأدوات الأخرى تعمل كما هو متوقع وأن كل شيء على ما يرام مع المركبة الفضائية.
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التعليقات على تقرير: مهمة BepiColombo تلتقط صورًا لعطارد باستخدام كاميرا المراقبة 3 على وحدة نقل الزئبق
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