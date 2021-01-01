

لماذا غيرت أبل علبة هواتف iPhone 13 ؟ لماذا غيرت أبل علبة هواتف iPhone 13 ؟

أعادت شركة أبل تصميم العبوات الخاصة بهواتف iPhone 13 التابعة لها، ومن خلال التخلص من الغلاف البلاستيكي الخارجي، تمكنت من تجنب 600 طن متري من البلاستيك على مدار عمر المنتجات، وتهدف شركة أبل - التي استبدلت الغلاف البلاستيكي الخاص بصندوق iPhone 13 بعلامة تبويب ورقي بشريط قابل للتمزق لضمان كشف أي عبث بالعلبة - إلى جعل أعمالها بالكامل محايدة للكربون بحلول عام 2030.



وقالت الشركة "بحلول عام 2030، ستكون أعمال أبل بأكملها خالية من انبعاثات الكربون، من سلسلة التوريد إلى الطاقة التي يستخدمها العملاء في كل جهاز نصنعه، هذا العام، أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تقليل تأثيرنا على البيئة من خلال إعادة تصميم العبوة عبر iPhone 13".



وأضافت الشركة التقنية أنه من خلال التخلص من الغلاف البلاستيكي الخارجي، تتجنب الشركة 600 طن متري من البلاستيك على مدار عمر المنتجات، مما يجعلها أقرب إلى هدفها المتمثل في إزالة البلاستيك تمامًا من جميع العبوات بحلول عام 2025، وفي يوليو الماضي، كشفت شركة أبل عن خطتها لتصبح محايدة للكربون عبر أعمالها بالكامل، وسلسلة التوريد التصنيعية، ودورة حياة المنتج بحلول عام 2030. وتعمل الشركة على التخلص من المواد البلاستيكية، وزيادة المحتوى المعاد تدويره، وتقليل الحجم كجزء من جهود الاستدامة، وتستخدم تشكيلة iPhone 13 بأكملها عناصر ومغناطيسات أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 في المائة، وقصدير معاد تدويره بنسبة 100 في المائة في لحام لوحة المنطق الرئيسية، ومن المثير للاهتمام أن خطوط الهوائي في تشكيلة iPhone 13 تستخدم زجاجات مياه بلاستيكية معاد تدويرها.