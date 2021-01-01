انقطاع خدمة الإنترنت عن محافظتي فى اليمن لهذا السبب

انقطعت خدمة الإنترنت، اليوم الأحد، عن محافظتي عدن وأبين، بسبب قطع "كيبل في محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وقالت شركة الاتصالات اليمنية في بيان مقتضب، إن "قطع في كابل الألياف الضوئية في محافظة الضالع أدى إلى خروج خدمة الانترنت وخدمة ال3g على عدد من المحافظات الجنوبية منها عدن وأبين ومدينة الضالع"
وجاء انقطاع الإنترنت عن العاصمة المؤقتة عدن بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في مديرية كريتر بين مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتياً ومسلحين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بينهم طفل.
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