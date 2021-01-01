كشفت شركة كونامي اليابانية عن لعبتها المجانية إي فوتبول 2022 eFootball منذ أيام قليلة وتحديداً الخميس الماضي، سعياً منها إلى منافسة اللعبة المميزة والأكثر شهرة وهي لعبة فيفا Fifa، ولكن منذ الكشف عنها وأصابت أغلب اللاعبين خيبة أمل وإستياء كبير للاعبي كرة القدم.
حيث إشتكى العديد من المستخدمون من الأخطاء وعيوب رسوم الجرافيك التي وصفوها بأنها فظيعة بينما أكدت المجموعة اليابانية في بيان أصدرته بعدها بيوم واحد، أنها "تقبل" التعليقات التي تلقتها، واعدةً "بمحاولة إجراء تحسينات".
وكانت شركة كونامي المنتجة للعبة قد أعلنت خلال الصيف اعتزامها إصدار eFootball في محاولة للحفاظ على حضورها في السوق وفي مواجهة اللعبة المربحة والشهيرة "فيفا 22"، حيث استعاضت الشركة اليابانية عن الاسم القديم للعبتها وهو "برو إيفولوشن سوكر" Pro Evelution Soccer، المعروف اختصارًا بـ "بيس PES"، بالاسم الجديد "إي فوتبول" لأنها اعتبرته أكثر شعبية. وراهنت من جهة أخرى على توفير اللعبة مجاناً عبر أجهزتها وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية لتحقيق أوسع قدر من الانتشار.
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التعليقات على لعبة eFootball .. أخطاء فادحة ولاعبون يشبهون الزومبي والشركة تعتذر (صور)
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