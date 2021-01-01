

تعرف على أسباب ضعف استجابة دواسة البنزين للسرعات تعرف على أسباب ضعف استجابة دواسة البنزين للسرعات

المربع نت – يعتبر عدم استجابة دواسة البنزين لزيادة السرعات عند الضغط عليها من المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين أثناء القيادة على الطرق، وتتعدد الأسباب التي تؤدي ظهور هذه المشكلة، وهو ما سوف نستعرضه اليوم لكم خلال السطور التالية.



– مضخة الوقود



في حال انسداد أو تلف مضخة الوقود فإنها لن تستطيع القيام بوظيفتها من ضخ الوقود من خزان الوقود للمحرك بانتظام، ما يؤدي إلى عدم وصول الكمية المناسبة من الوقود اللازمة لعملية الاحتراق لتوليد الطاقة للتحرك.

قد يعجبك أيضا...

– فلتر البنزينعدم تغيير فلتر البنزين بشكل منتظم يؤدي إلى انسداده وتلفه، وهو ما يضعف مرور البنزين من خزان الوقود إلى غرفة الاحتراق في المحرك.– البواجي (شمعات الاحتراق)في حال ضعف أو تلف البواجي فإنها تفقد وظيفتها في القيام بإشعال خليط البنزين والهواء في غرفة الاحتراق في المحرك، ما يفقد المحرك قوته.– فلتر الهواءفي حال انسداد أو تلف فلتر الهواء، فإن كمية الهواء المطلوبة لعملية الاحتراق الداخلي تنخفض بشكل كبير، مما يضعف أداء المحرك وقوته.