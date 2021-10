تعرف على أبرز العلامات التي تدل على تلف مضخة المياه تعرف على أبرز العلامات التي تدل على تلف مضخة المياه

المربع نت – تعتبر مضخة المياه (الطرمبة) من أهم الأجزاء التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة تامة وتحافظ عليه من التلف، حيث تعمل على تدوير المياه وضخ سائل التبريد باستمرار للمحرك، مما يحافظ على ثبات درجة الحرارة داخل المحرك.



وفي حال تعرض المضخة للتلف فإنها تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة هائلة مما يجلب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة، من أبرزها تلف رأس المحرك (وش السلندر)، لذا نقدم لكم اليوم أبرز العلامات التي تدل على تلف مضخة المياه، وهي كالتالي:



ارتفاع حرارة المحرك

عندما تتعرض المضخة للتلف فإنها ستفقد وظيفتها الأساسية في ضخ سائل التبريد في المحرك، وهو ما يترتب عليه ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبير.تسرب مياه الردياتيرملاحظة تسريب لمياه التبريد أسفل السيارة، وتسرب المياه غالباً ما يشير إلى تلف مضخة المياه نتيجة ارتفاع درجة حرارة السائل بشكل كبير.إضاءة لمبة المبردتدل إضاءة لمبة المبرد على وجود مشكلة في خزان المبرد، أو أن مضخة المياه تعرضت للتلف.خروج أبخرة من الرديترفي حال خروج أبخرة كثيفة من رديتر السيارة، فهذا يشير إلى أن المياه الموجودة داخل نظام التبريد قد ارتفعت حرارتها بشكل مفرط.صدور أصوات مزعجةصدور أصوات مزعجة عند تشغيل السيارة مثل صوت أحزمة المحرك التالفة، حيث أن هذه الأصوات تصدر عندما يكون هناك تلف في بلية مضخة المياه.