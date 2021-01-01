

تعرف على علامات ضعف الكويلات وكيفية معرفة الكويل التالف تعرف على علامات ضعف الكويلات وكيفية معرفة الكويل التالف

المربع نت – تعتبر الكويلات من أهم القطع الكهربائية التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث تعمل على تضخيم الجهد الكهربائي الصادر من البطارية لإعطاء قوة وجهد بشكل كافي لتكوين الشرارة اللازمة لتشغيل المحرك، فهي تقوم بتحويل وتضخيم 12 فولت جهد البطارية إلى 25000 فولت.



وفي حال تعرض الكويلات للضعف أو التلف فإنها تصيب السيارة بالعديد من المشاكل والأعطال، ومنها إصابة المحرك بالارتجاج والتقطيع خاصة عند الضغط على دواسة الوقود، كما تفقد السيارة قوتها وعزمها أثناء السير، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود بشكل غير طبيعي.



ونظراً للدور الهام الذي تقوم به الكويلات في مساعدة السيارة على التحرك، نقدم لكم اليوم كيفية فحص ومعرفة الكويل التالف للقيام بتغييره، وذلك عبر الخطوات التالية.

– قم بتشغيل المحرك ثم ارفع الغطاء الأمامي للسيارة.– ثم قم بفحص الكويلات وذلك عن طريق فصل فيشة كل كويل على حدة، والاستماع إلى وجود تغير في صوت المحرك أم لا.– على افتراض وجود 4 كويلات في السيارة، وتم فصل فيشة الكويل الأول وحدث تغير في صوت المحرك، فإن هذا يدل على سلامة الكويل، أما إذا تم فصل فيشة الكويل ولم يحدث تغير في صوت المحرك فهذا يدل على تلف الكويل.– قم بتغيير الكويل التالف، ستجد أن السيارة استعادت قوتها وعزمها.



