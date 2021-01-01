ريفيان تخصص 1% من أسهمها لصندوق Forever الخيري لدعم البيئة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريفيان موتورز عن تخصيص صندوق يسمى "للأبد" أو forever يكون لتمويل ودعم القضايا البيئية.
وفقا لموقع "كار آند درايفر"، أعلن جيه آر سكراينج، المدير التنفيذي لريفيان، أن 1% من أسهم شركة السيارات، وليس الأرباح، سيتم تخصيصه عبر صندوق "للأبد" لدعم ما أسماه "المجتمع المناخي الضخم" الذي تعتمد عليه كل أنشطة حياتنا، ووفقا لتقييم خبراء المال والمحللين الاقتصاديين تقدر قيمة شركة ريفيان ما بين 50 مليارا إلى 80 مليار دولار في الاكتتاب العام في البورصة وهو ما يعني أن صندوق للأبد سيتم دعمه بمبلغ مالي كبير بالرغم من النسبة المئوية التي قد تبدو هزيلة.
تتبنى شركة ريفيان كلمة forever بشكل متكرر ولافت للنظر في الكثير من إعلاناتها الدعائية وخططها التسويقية وهو ما أشارت إليه عدة مواقع متخصصة في السيارات، واستخدمت "مغامرة للأبد" في شعارها عندما أعلنت في 2020 عن طرازها R1T البيك أب الكهربائية بالكامل، كما استخدمت شعار "للأبد" أيضا في الـ SUV الـ R1S الرياضية متعددة الاستخدامات، لتستخدم بعد ذلك نفس الشعار للإعلان عن مبادرتها الخيرية الجديدة مستخدمة شعار "للأبد".
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