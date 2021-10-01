مؤسسة النفط الليبية: إجمالي مبيعات النفط بلغ نحو 2 مليار دولار في أغسطس

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مؤسسة النفط الليبية: إجمالي مبيعات النفط بلغ نحو 2 مليار دولار في أغسطس

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إجمالي إيرادات النفط بلغ نحو 1.9 مليار دولار في أغسطس/ آب، انخفاضا من 2.1 مليار دولار في يوليو/ تموز.

وقالت الشركة المملوكة للحكومة في بيان إن ذلك شمل 1.8 مليار دولار من مبيعات النفط الخام و53 مليون دولار من الغاز والمكثفات، حسب وكالة "رويترز".

وأضافت أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ 53.3 مليون دولار في أغسطس، فيما بلغت إيرادات البتروكيماويات 3.1 مليون دولار.

ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس الشركة، القول: "من المطمئن أن نرى انتعاشا في الأسعار حول العالم وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لإعادة بناء قطاع النفط".

تهدف البلاد للوصول إلى مستوى إنتاج عند 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2021.

كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع حرب أهلية في 2011، مما أضر بقطاع النفط وقلص الإنتاج إلى ما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا العام الماضي.

المصدر: سبوتنيك

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