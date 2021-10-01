مؤسسة النفط الليبية: إجمالي مبيعات النفط بلغ نحو 2 مليار دولار في أغسطس

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إجمالي إيرادات النفط بلغ نحو 1.9 مليار دولار في أغسطس/ آب، انخفاضا من 2.1 مليار دولار في يوليو/ تموز.
وقالت الشركة المملوكة للحكومة في بيان إن ذلك شمل 1.8 مليار دولار من مبيعات النفط الخام و53 مليون دولار من الغاز والمكثفات، حسب وكالة "رويترز".
وأضافت أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ 53.3 مليون دولار في أغسطس، فيما بلغت إيرادات البتروكيماويات 3.1 مليون دولار.
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