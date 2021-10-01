

ارتفاع أسعار الذهب في عدد من الدول العربية ارتفاع أسعار الذهب في عدد من الدول العربية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد 3 أكتوبر‎/‎تشرين الأول، ارتفاعا ‏طفيفا في عدد من الدول العربية، تعرف على سعر الذهب في مصر، ‏السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والأردن‎.‎



أسعار الذهب فتحت عالميا، اليوم الأحد، على ارتفاع طفيف في بداية التعاملات الأسبوعية، مع الحفاظ على معظم المكاسب التي حققها المعدن الأصفر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.



ويعوض هذا الارتفاع في أسعار الذهب هبوط أسعار الدولار، بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم والمخاطر على النمو، بسبب تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، وهو ما مكن هذا المعدن النفيس من تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.

قد يعجبك أيضا...

وسجلت أوقية الذهب اليوم الأحد، 1758.58 دولار للأوقية، بنسبة ارتفاع بلغت 0.1% عن الأسبوع الماضي.وزادت العقود الأمريكية الآجلة من الذهب بنسبة بلغت 0.1%، لتصل إلى 1759 دولارا.توقعات بارتفاع كبيروتوقع الخبراء بارتفاع أسعار الذهب بصورة كبيرة، في الفترة المقبلة، ليحقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ 3 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث يتوقع بأن يرتفع لتصل نسبة الارتفاع إلى 0.6%.وساعد تراجع الدولار بنسبة 6%، لتعزيز التفاؤل بشأن ارتفاع أسعار الذهب عالميا.ونقلت وكالة "رويترز" عن فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق في "بلو لاين فيوتشرز" بشيكاغو ، قوله إن خسائر الدولار، وانخفاض عوائد السندات يعززان الثقة في الذهب، خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي يضبط فيه المستثمرون مراكزهم مع بداية الربع الرابع من العام.أسعار الذهب اليوم في الدول العربيةأسعار الذهب في مصر اليومتباينت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين ليتراوح بجميع عياراته ما بين نحو 922 جنيها و691 جنيهاارتفعت أسعار الذهب في مصر، وجاءت اليوم الإثنين 6 سبتمبرعلى النحو التالي:- عيار 24 قيراط: 880 جنيها- عيار 21 قيراط: 770 جنيها- عيار 18 قيراط: 660 جنيها- عيار 14 قيراط: 513 جنيها- الجنيه الذهب: 6160 جنيها- أوقية الذهب عيار 24 قيراط: 27.4 ألف جنيها.- كيلو الذهب عيار 24 قيراط: 880 ألف جنيهاأسعار الذهب في السعودية اليوم- عيار 24: 212.23 ريال- عيار 21: 185.76 ريال- عيار 18: 159.24 ريال- عيار 14: 123.85 ريال- أوقية الذهب: 6607.50 ريال- جنيه ذهب: 1486.21 ريالأسعار الذهب في الكويت اليومكما شهدت أسعار الذهب في الكويت ارتفاعا طفيفا بعد حالة الاستقرار والثبات التي حدثت الأيام الماضية.وجاءت أسعار الذهب في الكويت على النحو التالي:- عيار 24: 17.653 دينار- عيار 22: 16.197 دينار- عيار 21: 15.462 دينار- عيار 18: 13.253 دينار- أوقية الذهب: 549.071 دينار- جنيه ذهب: 123.61 دينارأسعار الذهب في الإمارات اليومشهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا في أسعارها.- عيار 24 قيراط: 208.10 درهم- عيار 22 قيراط: 192.76 درهم- عيار 21 قيراط: 182.09 درهم- عيار 18 قيراط: 156.08 درهم- عيار 14 قيراط: 121.39 درهم- جنيه ذهب: 1472 درهم- أوقية الذهب: 6472 درهم- كيلو الذهب عيار 24 قيراط: 208.1 ألف دينارأسعار الذهب في البحرين اليوموشهدت أسعار الذهب في البحرين ارتفاعا طفيفا، حيث جاءت أسعارها على النحو التالي:- عيار 24 قيراط: 21.36 دينار بحريني- عيار 21 قيراط: 18.69 دينار- عيار 18 قيراط: 16.02 دينار- عيار 14 قيراط: 12.46 دينار- أوقية الذهب: 664.33 دينار- الجنيه الذهب: 149.53 دينار- كيلو الذهب: 21 ألفا و361 دينارأسعار الذهب في الأردن اليومكما تراجعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الإثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021، تزامنا مع فتح أسعار الذهب عالميا على انخفاض طفيف.وجاءت أسعار الذهب في الأردن على النحو التالي:- عيار 24 قيراط: 40.17 دينار أردني- عيار 21 قيراط: 35.15 دينار- عيار 18 قيراط: 30.13 دينار-أوقية الذهب: 1249 دينار-الجنيه الذهب: 281.21 دينار-كيلو الذهب: 40 ألفا و760 دينارأسعار الذهب في قطر اليوم-عيار 24 قيراط: 206.12 ريال-عيار 22 قيراط: 188.93 ريال- عيار 21 قيراط: 180.32 ريال-عيار 18 قيراط: 154.54 ريال-أوقية الذهب: 6410.28 ريال-الجنيه الذهب: 1443.28 ريال-كيلو الذهب: 206 ألفا و146.54 ريال قطريأسعار الذهب في عمان اليوم-عيار 24 قيراط: 21.80 ريال عماني-عيار 22 قيراط: 19.98 ريال- عيار 21 قيراط: 19.07 ريال-عيار 18 قيراط: 16.34 ريال-أوقية الذهب: 667.89 ريال-الجنيه الذهب: 158.35 ريال-كيلو الذهب: 21 ألفا و621 رياللماذا الذهب هو الملاذ الآمنيقول مايكل لانغفورد المدير لدى إير غايد لاستشارات الشركات في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الذهب يعتبر الملاذ الآمن في حالة الاضطرابات التي تجتاح الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح لانغفورد أن الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد 19، يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل.ويتوقع المحلل الاقتصادي أنه على الأمد القصير سيتماسك سعر الذهب ما بين 1750 إلى 1800 دولار أمريكي.اقتصادGMT 08:14 03.10.2021(محدثة GMT 08:17 03.10.2021)انسخ الرابط 0 30تابعنا عبرشهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد 3 أكتوبر‎/‎تشرين الأول، ارتفاعا ‏طفيفا في عدد من الدول العربية، تعرف على سعر الذهب في مصر، ‏السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والأردن‎.‎أسعار الذهب فتحت عالميا، اليوم الأحد، على ارتفاع طفيف في بداية التعاملات الأسبوعية، مع الحفاظ على معظم المكاسب التي حققها المعدن الأصفر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.الذهب© DEPOSITPHOTOS / COSTASZالذهب يتخلى عن مكاسبه الكبيرة طوال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الدولارويعوض هذا الارتفاع في أسعار الذهب هبوط أسعار الدولار، بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم والمخاطر على النمو، بسبب تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، وهو ما مكن هذا المعدن النفيس من تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.وسجلت أوقية الذهب اليوم الأحد، 1758.58 دولار للأوقية، بنسبة ارتفاع بلغت 0.1% عن الأسبوع الماضي.وزادت العقود الأمريكية الآجلة من الذهب بنسبة بلغت 0.1%، لتصل إلى 1759 دولارا.توقعات بارتفاع كبيروتوقع الخبراء بارتفاع أسعار الذهب بصورة كبيرة، في الفترة المقبلة، ليحقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ 3 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث يتوقع بأن يرتفع لتصل نسبة الارتفاع إلى 0.6%.وساعد تراجع الدولار بنسبة 6%، لتعزيز التفاؤل بشأن ارتفاع أسعار الذهب عالميا.ونقلت وكالة "رويترز" عن فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق في "بلو لاين فيوتشرز" بشيكاغو ، قوله إن خسائر الدولار، وانخفاض عوائد السندات يعززان الثقة في الذهب، خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي يضبط فيه المستثمرون مراكزهم مع بداية الربع الرابع من العام.أسعار الذهب اليوم في الدول العربيةأسعار الذهب في مصر اليومتباينت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين ليتراوح بجميع عياراته ما بين نحو 922 جنيها و691 جنيهاارتفعت أسعار الذهب في مصر، وجاءت اليوم الإثنين 6 سبتمبرعلى النحو التالي:- عيار 24 قيراط: 880 جنيها- عيار 21 قيراط: 770 جنيها- عيار 18 قيراط: 660 جنيها- عيار 14 قيراط: 513 جنيها- الجنيه الذهب: 6160 جنيها- أوقية الذهب عيار 24 قيراط: 27.4 ألف جنيها.- كيلو الذهب عيار 24 قيراط: 880 ألف جنيهاأسعار الذهب في السعودية اليوم- عيار 24: 212.23 ريال- عيار 21: 185.76 ريال- عيار 18: 159.24 ريال- عيار 14: 123.85 ريال- أوقية الذهب: 6607.50 ريال- جنيه ذهب: 1486.21 ريالأسعار الذهب في الكويت اليومكما شهدت أسعار الذهب في الكويت ارتفاعا طفيفا بعد حالة الاستقرار والثبات التي حدثت الأيام الماضية.وجاءت أسعار الذهب في الكويت على النحو التالي:- عيار 24: 17.653 دينار- عيار 22: 16.197 دينار- عيار 21: 15.462 دينار- عيار 18: 13.253 دينار- أوقية الذهب: 549.071 دينار- جنيه ذهب: 123.61 دينارأسعار الذهب في الإمارات اليومشهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا في أسعارها.الاستثمار في الذهبFASTFOREXPROFIT.COMدليل الاستثمار في الذهب للمبتدئين... هل هو الخيار الأمثل لبناء الثروة؟- عيار 24 قيراط: 208.10 درهم- عيار 22 قيراط: 192.76 درهم- عيار 21 قيراط: 182.09 درهم- عيار 18 قيراط: 156.08 درهم- عيار 14 قيراط: 121.39 درهم- جنيه ذهب: 1472 درهم- أوقية الذهب: 6472 درهم- كيلو الذهب عيار 24 قيراط: 208.1 ألف دينارأسعار الذهب في البحرين اليوموشهدت أسعار الذهب في البحرين ارتفاعا طفيفا، حيث جاءت أسعارها على النحو التالي:- عيار 24 قيراط: 21.36 دينار بحريني- عيار 21 قيراط: 18.69 دينار- عيار 18 قيراط: 16.02 دينار- عيار 14 قيراط: 12.46 دينار- أوقية الذهب: 664.33 دينار- الجنيه الذهب: 149.53 دينار- كيلو الذهب: 21 ألفا و361 دينارأسعار الذهب في الأردن اليومكما تراجعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الإثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021، تزامنا مع فتح أسعار الذهب عالميا على انخفاض طفيف.وجاءت أسعار الذهب في الأردن على النحو التالي:- عيار 24 قيراط: 40.17 دينار أردني- عيار 21 قيراط: 35.15 دينار- عيار 18 قيراط: 30.13 دينار-أوقية الذهب: 1249 دينار-الجنيه الذهب: 281.21 دينار-كيلو الذهب: 40 ألفا و760 دينارأسعار الذهب في قطر اليوم-عيار 24 قيراط: 206.12 ريال-عيار 22 قيراط: 188.93 ريال- عيار 21 قيراط: 180.32 ريال-عيار 18 قيراط: 154.54 ريال-أوقية الذهب: 6410.28 ريال-الجنيه الذهب: 1443.28 ريال-كيلو الذهب: 206 ألفا و146.54 ريال قطريأسعار الذهب في عمان اليوم-عيار 24 قيراط: 21.80 ريال عماني-عيار 22 قيراط: 19.98 ريال- عيار 21 قيراط: 19.07 ريال-عيار 18 قيراط: 16.34 ريال-أوقية الذهب: 667.89 ريال-الجنيه الذهب: 158.35 ريال-كيلو الذهب: 21 ألفا و621 رياللماذا الذهب هو الملاذ الآمنيقول مايكل لانغفورد المدير لدى إير غايد لاستشارات الشركات في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الذهب يعتبر الملاذ الآمن في حالة الاضطرابات التي تجتاح الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح لانغفورد أن الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد 19، يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل.ويتوقع المحلل الاقتصادي أنه على الأمد القصير سيتماسك سعر الذهب ما بين 1750 إلى 1800 دولار أمريكي.لماذا أفضل استثمار هو الأستثمار في الذهب؟يعتبر الاستثمار في الذهب أحد الطرق البديلة الأكثر شيوعا في الآونة الأخيرة، للاستثمار، ويحدد عدد من الخبراء المميزات الكبيرة، التي يمكن أن تجعلالاستثمار في الذهب خيارا مثاليا، وجاء أبرزها على النحو التالي1. السيولة ‏يمكن تصفية الذهب وتحويله إلى نقد بسهولة نسبية، وذلك في أي مكان على سطح الأرض.وعند تسييل قيمة الذهب، تكون هذه القيمة هي ‏نفسها التي كانت عليها عندما كان الذهب صلبًا.نتيجة لذلك، يعتبر الاستثمار في المعدن الاصفر أفضل طريقة للاستثمار لأنه يمكنك تحويل الذهب ‏إلى نقد في أي وقت تحتاج إليه.وهذا يكون على عكس الاستثمارات الأخرى، ليس هناك ما يضمن أن العوائد التي ستحصل عليها بعد التصفية ‏ستكون هي نفسها.كما أن الذهب معدن شديد السيولة، فإن رغبت في بيع ما تمتلكه من ذهب فسوف يتعرف على هذا الذهب أي تاجر سبائك تقريبًا ‏في العالم، وسيشتريه منك.ويمكنك بيع الذهب لتاجر السبائك الذهبية في منطقتك، أو لأي شخص بشكل شخصي، أو لأي تاجر عبر ‏الإنترنت. كما انه من الممكن دائمًا بيعه نقدًا أو مقايضته بسلع أخرى.كما أنه يمكنك أخذ الذهب معك حرفياً إلى أي مكان في العالم وبيعه ‏بالمبلغ الذي تريده على الفور. ‏2. ‎الذهب سلعة لا يمكن اختراقهاإذا كان لديك أموال تقوم باستثمارها عبر الانترنت، فإن استثمارك في المعادن المادية ومنها الذهب المادي يمنحك ميزة تحقيق التنوع في ‏الاستثمار بعيدًا عن الإنترنت.ويبعدك هذا بالتالي عن أي انهار قد يحدث في استثماراتك على الإنترنت، أو حتى يمنحك ميزة التنوع في ‏المحفظة الاستثمارية. وتعتبر المعادن المادية ومنها الذهب المادي أحد الأصول القليلة القابلة للاستثمار التي يمكن أن توفر لك بعض ‏الخصوصية أو حتى الاستثمار مع إخفاء هويتك.وبالتالي من غير الممكن اختراق الذهب من خلال التكنولوجيا. ‏3. الذهب من الأصول المثالية للتوريثيمكن أن يكون الذهب المادي سلعة رائعة تتركها لورثتك لأنها تحافظ على قيمتها عبر الزمن وهي أصول ملموسة.عندما تستثمر في ‏الذهب، يمكنك نقله بسهولة إلى أطفالك وأحفادك، كما هو معتاد في بلادنا العربية.ومن المؤكد أنك تلاحظ ان معظم الأفراد يقدمون الحلي ‏الذهبية لأطفالهم خلال حفلات الزفاف وغيرها من الأحداث الهامة والخاصة في الحياة. كما ان شراءه بديلاً ذكيًا إذا كنت ‏ترغب في توفير المال من الذهب بحيث يمكنك وضعه جانبًا للاحتياجات المستقبلية. ‏4. طريقة سهلة لتوفير المال‏ يمكن أن يساعدك الاستثمار في الذهب المادي على توفير المال للمستقبل مع السماح لك أيضًا بكسب عوائد كبيرة على المدى الطويل. ‏الخيار الأفضل هو شراء العملات الذهبية من البنوك، والتي تأتي مع ضمان الجودة.نظرًا لأنه يأتي مع شهادة ضمان، فسيتعين عليك دفع ‏سعر أعلى قليلاً من سعر السوق لهذه السلعة.أما عند شراء الذهب من السوق، لن تكون هذه الميزة متاحة.‏