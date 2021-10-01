أسعار السمك في سوق العبور للجملة.. البلطي المزارع يتراوح بين 17-25 جنيها للكيلو

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أسعار السمك في سوق العبور للجملة.. البلطي المزارع يتراوح بين 17-25 جنيها للكيلو

شهدت أسعار السمك والجمبري استقرارا اليوم الاثنين 4-10-2021 ، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، وسجل البلطي المزارع 1، 21-25جنيها للكيلو ، و البلطي المزارع 2 سجل 17-20جنيها ، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوح البربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها .

المصدر: اليوم السابع

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