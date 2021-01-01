

طائرة هندية تعلق أسفل جسر مشاة| فيديو طائرة هندية تعلق أسفل جسر مشاة| فيديو

انتشر مقطع فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طائرة تابعة لشركة "طيران الهند" عالقة تحت جسر مشاة على طريق دلهي - جوروغرام السريع خارج مطار دلهي، مما ترك الناس في حيرة من أمر وصول الطائرة إلى ذلك المكان.



وتبين من خلال الفيديو، أنه يمكن رؤية المركبات وهي تمر عبر أحد جانبي الطريق السريع، بينما يبدو الجانب الآخر محجوبا إلى حد كبير من طرف الطائرة العالقة تحت الجسر.



وأكدت شركة الطيران، أنه لم يكن هناك أي حادث مؤسف، حيث كانت الطائرة قديمة، وقد تم بيعها من قبل الشركة لأحد الأشخاص، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بينما كان ينقلها المشتري.

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ويقول المتحدث باسم شركة "طيران الهند"، إن "هذه طائرة قديمة خردة تم بيعها بالفعل من قبلنا، ولا توجد معلومات إضافية لأنها تتعلق بالشخص الذي تم بيعها له".وقال مسؤول في مطار دلهي، إنه لم تتأثر أي رحلة طيران أو طائرة عاملة جراء الحادثة.