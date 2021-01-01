«منها القهوة» دراسة تحذر من تناول بعض المأكولات على معدة فارغة

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صورة الخبر: «منها القهوة» دراسة تحذر من تناول بعض المأكولات على معدة فارغة
«منها القهوة» دراسة تحذر من تناول بعض المأكولات على معدة فارغة

أثبتت دراسة علمية حديثة، أنه يجب كل الحذر عند تناول بعض الأكلات والمشروبات على معدة فارغة.

وأشار العديد من الباحثين أنه عند بداية اليوم وفي الصباح يجب الحرص كل الحرص على الإنتباه للمأكولات والوجبات والمشروبات التي يتم تناولها في الصباح، ولعل شرب فنجان من القهوة هو التقليد المتبع والذي يستهل الأشخاص يومهم بتناولها، علماً بأن القهوة تسبب الحموضة في المعدة، لهذا فإن الخبراء ينصحون بتغيير هذه العادة.

الوجبات والمشروبات التي يفضل تجنب تناولها في الصباح الباكر على المعدة فارغة هى

القهوة

عمل أعضاء الجسم في الصباح يكون بطيئاً، وهذا يستلزم تناول أشياء خفيفة لا تحدث اضطراباً في الجسم، ويؤدي شرب القهوة على المعدة الفارغة إلى الحموضة، وهذا الأمر يحفز من إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي، مما يسبب التهاباً في المعدة لدى البعض.

المشروبات الباردة

يعمل تناول المشروبات الباردة على معدة فارغة إلى إتلاف الأغشية المخاطية، وجعل عملية الهضم بطيئة، بينما المشروبات الفاترة أفضل، لأنها تساعد التمثيل الغذائي في الجسم.
الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الحارة على معدة فارغة يؤدي إلى تهييج بطانة المعدة، ويؤدي بالتالي إلى عسر الهضم والحموضة في المعدة.

مضغ اللبان

مضع اللبان على معدة فارغة يدفع الجهاز الهضمي إلى إنتاج المزيد من الأحماض، ويؤدي بالتالي إلى الضرر ببطانة المعدة، وتكرار الأمر يؤدي إلى قرحة المعدة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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