

تحذيرات.. جراحات السمنة تزيد من معدلات الوفيات بين الرجال 3 أضعاف النساء تحذيرات.. جراحات السمنة تزيد من معدلات الوفيات بين الرجال 3 أضعاف النساء

تتنوع طرق إنقاص الوزن بدايةً من اتباع نظام غذائي معين كالكيتو والصيام المتقطع إلى التدخل الجراحي مثل عمليات التكميم وتحويل المسار.



وبين طرق إنقاص الوزن المتنوعة المتبعة يموت الرجال بمعدلات أعلى بكثير من النساء، وفقاً لما نشره موقع eat this.



في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري، قدم المؤلف الرئيسي هانيس بيغلبوك، دكتوراه في الطب من جامعة فيينا الطبية في النمسا، نتائج مراجعة حديثة لدراسات استمرت 10 سنوات شملت أكثر من 19 ألف مريض خضعوا جراحة السمنة.

قد يعجبك أيضا...

كما جاء في بيان صحفي، لخصت دراسة «هانيس» إلى أن: “الرجال الذين خضعوا لجراحة السمنة هم أكثر عرضة للوفاة بـ 5 مرات في غضون 30 يومًا من الإجراء مقارنة بالنساء، ومعدل الوفيات على المدى الطويل لديهم ما يقرب من 3 أضعاف”.وتشير نتائج الدراسة إلى أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الرجال ينتظرون حتى يكبرون في السن لإجراء الجراحة، ففي كثير من الحالات، بحلول الوقت الذي يلجئون فيه للتدخل الجراحي، يكونون بالفعل مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو ارتفاع الكوليسترول، أو داء السكري من النوع 2، مما قد يساهم في ارتفاع معدل الوفيات بين الرجال.من ناحية أخرى، يبدو أن النساء أكثر استعدادًا للنظر في فقدان الوزن جراحيًا في وقت مبكر من الحياة، بينما يميل الرجال إلى الانتظار حتى يصابوا بمزيد من الأمراض المصاحبة.يجب أن نلاحظ أن هذه الدراسة لا تدعو بالضرورة إلى القلق التام من جراحة السمنة، حيث يمكن أن تكون مفيدة بالفعل للعديد من المرضى.على وجه التحديد، استشهد الباحثون برؤى تبعث على الأمل استنادًا إلى البيانات التي قاموا بمراجعتها ين يناير 2010 وأبريل 2020، توفي أقل من 2٪ من مرضى جراحة السمنة.