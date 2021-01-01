

القبض على نجل شاروخان في قضية مخدرات القبض على نجل شاروخان في قضية مخدرات

انتشرت صباح اليوم ، الكثير من الأخبار بشأن القبض على إبن شاروخان في مومباي.



أكد مصدر هندي مسؤول لوسائل إعلام هندية منذ قليل ، أنه تم احتجاز أريان خان، ابن الممثل الهندي شاروخان، حيث يتم إستجوابه على خلفية مداهمة مكتب مكافحة المخدرات في الهند سفينة سياحية قبالة ساحل مومباي، كان يقام على متنها حفل يتم فيه تعاطي المخدرات.



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وبحسب ما ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، احتجز مكتب مكافحة المخدرات في مومباي، آريان خان( ٢٣) عاما، نجل نجم بوليوود شاروخان، وسبعة آخرين لاستجوابهم، والذين كانوا في حفل على متن سفينة سياحية، وتم تداول بها مواد مخدرة.ويقول مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات، سمير وانكيد، أن الوكالة داهمت الحفل الصاخب على سفينة "كورديليا" في الليل، وضبطت نجل شاروخان، إلى جانب 7 آخرين من بينهم نساء، وكانوا في حالة هذيان.واستعاد فريق مكتب مكافحة المخدرات مواد مخدرة من بعض الحاضرين للحفل أثناء مداهمة المكتب السياحي، مثل "إكستاسي، وكوكايين وميفيدرون وكاراس".وأفاد المكتب أن المشتبه بهم من الحفل قاموا خلال عملية المداهمة بإخفاء المخدرات في ملابسهم، وحقائبهم.وسوف يمثل المعتقلون من قبل مكتب مكافحة المخدرات أمام المحكمة، في وقت لاحق من اليوم التالي الاثنين، لإتمام الإجراءات القانونية.وكان من المقرر أن تتجه السفينة السياحية "كورديليا" إلى ولاية جوا الهندية، مساء السبت، وتعود إلى مومباي غدا الاثنين.ويعتقد أن شركة التنظيم مقرها في دلهي نظمت الحفلات لرحلات ركاب السفينة السياحية في 2 و3 و4 أكتوبر.ويعتبر شاروخان من ألمع نجوم بوليوود والسينما الهندية، وحققت أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، ويشار إلى أنه لدى شاروخان 3 أبناء، هم آريان وسوهانا وأبرام.