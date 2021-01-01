

تحذير عاجل من تطبيقات تخترق هاتفك المحمول.. السر في الأذن تحذير عاجل من تطبيقات تخترق هاتفك المحمول.. السر في الأذن

باتت أساليب «الهاكرز» المتطورة باستخدام تطبيقات معينة، تُهدد مستخدمي الهواتف المحمولة بين الحين والآخر، بسبب حيلهم لاختراق بياناتك الشخصية، وهو الأمر الذي حذر منه المهندس تامر محمد، خبير التكنولوجيا والمعلومات.



وأكد «تامر» خلال حديثه في بث مباشر لـ«الوطن»، أن هناك العديد من التطبيقات التي يمكن من خلالها التجسس على مستخدمي الهاتف المحمول عن طريق اختراقه باستخدام برامج خبيثة.



تطبيقات تخترق هاتفك المحمول

أوضح «تامر»، أن 90% من البرامج التي تتسبب في الاختراق عادةً تحدث من خارج المتاجر الرسمية الثلاثة المعتمدة، وهي: جوجل بلاي وApp Store، ومتجر هواوي، موضحًا أن أي تطبيقات موجودة خارج تلك المتاجر، تهدد خصوصيتك.

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وتابع الخبير التكنولوجي: «أي تطبيق يتم تنزيله يجب قراءة الشروط التي يطلبها، فلو لقيته بيطلب موافقة على حاجات غير متعلقة بالتطبيق، زي مثلا تطبيق آلة حاسبة يطلب الموافقة على الدخول على الصور والفيديوهات، فدي بتكون بمثابة علامة على أنه هاكرز».تحذير من تطبيقات تغيير الصوروتعتبر أكثر التطبيقات المنتشرة في الوقت الحالي، ومُحتمل أن تخترق الهواتف المحمولة، هي تطبيقات تغيير الصور، كما روى «تامر»: «التطبيقات دي بتطلب السماح للدخول على المايكرفون أو أرقام الهواتف، لازم وقتها أشك أن التطبيق ده هاكر».وبحسب الخبير التكنولوجي، هناك رسائل يتلقاها بعض مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتضمن: «مبروك أنت كسب آيفون.. أنا كسبت 100 ألف جنيه تعالى اكسب معانا»، ويضيف «تامر»: «الرسائل دي بتتبعت على هيئة لينكات لينكات خبيثة بتخترق الهاتف الشخصي للمستخدم، خصوصا اللي بتيجي من شخص غريب».