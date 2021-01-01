هل الإعصار شاهين يضرب مصر؟.. الأرصاد تحسم الجدل



الإعصار شاهين الإعصار شاهين

أجاب الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال بشأن: هل يضرب الإعصار شاهين مصر خلال الفترة المقبلة؟.

وأكد محمود شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي مصدر من مصادر تكوين الأعاصير، مضيفا أن إعصار شاهين بعيد عن البلاد بشكل تام.



وأضاف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة في مصر وأجواء خريفية تعيشها البلاد الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الإعصار شاهين لم يصل مصري ويُطال أجزاء من المملكة العربية السعودية، متابعا أنه لا علاقة من قريب أو بعيد بهذا الإعصار الذي يضرب دولاً عربية الفترة الأخيرة.

