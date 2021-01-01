حمّل كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، الحكومة المسؤولية عن تفشي المخدرات في البلاد.
وفي كلمة خلال فعالية للحزب أقيمت في ولاية بولو أبانت، قال كيليتشدار أوغلو: "هناك مستنقع مخدرات في البلاد، خاصة داخل الأحياء الفقيرة".
وأضاف أن "الأمر الأكثر إيلاما هو تعاون أباطرة المخدرات والسلطة السياسية"، مؤكدا أن "تركيا لم تشهد مثل هذا الوضع من قبل".
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التعليقات على زعيم المعارضة التركية يتهم حكومة بلاده بـ"التعاون مع أباطرة المخدرات"
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