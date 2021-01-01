زعيم المعارضة التركية يتهم حكومة بلاده بـ"التعاون مع أباطرة المخدرات"

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صورة الخبر: كمال كيليتشدار أوغلو
كمال كيليتشدار أوغلو

حمّل كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، الحكومة المسؤولية عن تفشي المخدرات في البلاد.

وفي كلمة خلال فعالية للحزب أقيمت في ولاية بولو أبانت، قال كيليتشدار أوغلو: "هناك مستنقع مخدرات في البلاد، خاصة داخل الأحياء الفقيرة".

وأضاف أن "الأمر الأكثر إيلاما هو تعاون أباطرة المخدرات والسلطة السياسية"، مؤكدا أن "تركيا لم تشهد مثل هذا الوضع من قبل".

وتابع: "إذا كنت تعتقل الشخص لمجرد أنه قام بالتغريد، إذا كنت تحتجزه في السجن بسبب التعبير عن أفكاره بحرية، فلدينا مشكلة".

واعتبر أن "المصدر الرئيسي للمشاكل في تركيا هو المؤسسة السياسية"، واعدا بالوصول إلى السلطة في الانتخابات المقبلة، والاستعداد لتحمل مسؤولية كبيرة.

وذكر أنه "إذا كان هناك نظام قضائي لا ينفذ قرار المحكمة الأوروبية ولا ينفذ قرار المحكمة الدستورية، فهناك مشكلة خطيرة.. يتم فصل أشخاص من وظائفهم بمرسوم قانون الطوارئ، وإذا تم طردهم بعد إنهاء واجباتهم العامة، فإن هناك مشكلة".

المصدر: زمان

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