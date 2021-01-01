قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، بينما تسعى حكومة الوحدة إلى حشد المساعدة الدولية لسحب الكثير من هؤلاء المقاتلين.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي اليوم الأحد: "الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جدا، وما نزال نسعى لخروج أعداد أكبر بتنظيم أشمل".
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن أي انسحاب أكبر للمرتزقة الأجانب يبدو بعيد المنال وسط جدل حول دور قوى المنطقة المتحالفة مع كل جانب وتعثر الجهود المبذولة للاتفاق على قواعد أساسية لإجراء انتخابات وطنية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ليبيا تؤكد رحيل مجموعات من المقاتلين الأجانب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق