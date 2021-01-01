كيفية صلاة الغائب على الميت.. تعرف على طريقة آدئها



صلاة الغائب على الميت صلاة الغائب على الميت

كيفية صلاة الغائب على الميت .. لا يعرف الكثير من الناس أن صلاة الغائب لها شروط وكيفية وفيما يلي نستعرض كيفية صلاة الغائب على الميت ، فهي مثلها مثل صلاة الجنازة يتوجه فيها الإنسان الى القبلة وينوي ويصلى على الغائب، فاهتم الإسلام بالفرد في حياته وبعد مماته، فقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الإحسان إلى الميت بالصلاة عليه، ومُعاملته بما ينفعه في قبره وما ينفعه يوم القيامة، ويجدر بالذكر أن صلاة الجنازة شروطها كشروط الصلاة من حيث الوضوء والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والنية، واستقبال القبلة، وستر العورة وفيما يلى توضيح تفصيلي ل كيفية صلاة الغائب على الميت .







كيفية صلاة الغائب على الميت

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اختلف العلماء في حكم صلاة الغائب على الميت فعند أحمد والشافعي في ظاهر مذهبهم أنَّ الصلاة على الغائب مشروعة، وكان استدلالهم على ذلك بما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: (أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيهِ، وخرج بهم إلى المُصَلَّى، فصفَّ بهم وكبَّرَ عليهِ أربعَ تكبيراتٍ)، وأما الحنفية والمالكية فيرون بعدم مشروعية صلاة الغائب، والراجح بحكم صلاة الغائب أنّها تصلى على من مات ببلد لم يكن هناك من يصلي عليه، أمّا إن كان هناك من أدى صلاة الجنازة وصلّى عليه فلا تصلى عليه صلاة الغائب؛ لأنّ صلاة الحاضرين على الميت وقت دفنه تكفي؛ إذ تسقط عن الآخرين.كيفية صلاة الغائب كوروناقالت الدار إنه لا يجوز شرعًا دفْنُ إنسانٍ مسلمٍ من غير صلاة الجنازة عليه بغير عذر، ويتأدَّى ذلك ولو بصلاة واحدٍ فقط، فإذا ثبت أنَّ في الصلاة عليه ضررًا على الحيّ؛ فإن الواجب الانتقال للصلاة عليه عند قبره بعد دفنه، ويجوزُ للغائبِ أن يصليَ عليه صلاة الغائب، وذلك كلُّه يجوز جماعةً وفرادى، والأولى أن يكون في جماعة.ومن جانبه أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الرسمية للدار أنه يجوز لأن كثيرين ربما لا يصلون أو يتمكنون من الصلاة، ولذلك لك أن تصلى صلاة الغائب على هؤلاء، وإن كان هناك أقوال أنه طالما أنه مات فى بلد مسلم وصلى عليه البعض فكفى، أو مات فى بلاد غير مسلمة وصلى عليه البعض فكفى، ولكن لا مانع من صلاة الغائب على ضحايا فيروس كورونا.أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا شك أن تشييع الجنائز وشهود صلاة الجنازة من فروض الكفايات إذا قام بها أي عدد كان قلَّ أو كثرَ سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد على الإطلاق أثم كل من علم وكان قادرًا على القيام بالواجب الكفائي ولم يتقدم للقيام به، وأنه من المستحب في الأوقات العادية الطبيعية أداء صلاة الجنازة واتباعها مواساة لأهل المتوفى من جهة، وطلبًا للأجر والثواب من جهة أخرى.وأضاف وزير الأوقاف في بيان له أن ديننا السمح الحنيف لم يترك بابًا من أبواب الخير إلا عمه بيسره وسماحته وجعل له من المتاح بديلًا، مما يتطلب في الظرف الراهن تقليل عدد المشيعين للمتوفى إلى الحد الأدنى الذي تتحقق به الكفاية من الأهل والأقربين، ولكل من حبسه العذر عن شهود الجنازة - ولا شك أن خشية انتقال عدوى فيروس كورونا عذر معتبر شرعًا - أن لا يحرم نفسه من الأجر والثواب، أن يصلي صلاة الغائب في بيته على من فَقَدَ ممن يُحب.وأوضح جمعة أن من أراد الثواب العميم والأجر الجزيل فليوسع نيته بأن ينوي صلاة الغائب في بيته تطوعًا في أي وقت من اليوم مرة كل يوم على جميع من لقي ربه في هذه الأيام من مرضى فيروس كورونا أو من غيرهم ، ويجتهد لهم في الدعاء ، فيصير بذلك من صلى على كل جنازة عشرات الآلاف بل ربما عشرات الملايين من المصلين ، وفي ذلك كثير من الرحمة للميت ومواساة لأهله ، فلرب دعوة صالحة نفع الله (عز وجل) بها المتوفى ، فما بالكم بآلاف وملايين الدعوات ، ولا أحد يدري متى تأتيه المنية ، فماذا هو منتظر من دعاء الناس له وصلاتهم وترحمهم عليه ؟ و نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " ، ولا شك أن ذلك يشمل كون أخوه حيًّا أو ميتًا .وتابع جمعة: إضافة إلى ما في الحرص على صلاة الغائب يوميًّا على كل من لقي ربه من استحضار لحجم الأزمة الحالية التي يعيشها العالم كله من جهة ، وتحقق العظة و الاعتبار من جهة أخرى.هل يجوز صلاة الغائب منفردا في البيتأجاز مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، الصلاة على الميت بوباء كورونا، في الخلاء بدل المسجد، ويجوز أن يصلي عليه اثنان -أقل عدد لصلاة الجماعة، كما يجوز لمن لم يصل عليه -بسبب الخوف من الاختلاط والمزاحمة وانتشار الوباء- أن يصلي عليه عند قبره منفردًا، ويجوز أيضًا أن تصلى عليه صلاة الغائب منفردا في البيت .وأضاف ، أن الأصل فيمن مات من المسلمين أن يغسل ويكفن ويصلى صلاة الجنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة التي تثبت الجهات الطبية المختصة أنها تنتقل من الميت لمن يلمسه، فعندئذ يكتفى بصب الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع أخذ كل التدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المغسل، من تعقيم الحجرة، وارتداء المُغسل بدلة وقائيةوأوضح أنه وقت الغُسل، لابد من فرض كل سبل الوقاية من قبل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغسل؛ منعا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك، وإن كان يخشى من نزول سوائل من جثته؛ فمن الضروري إحاطة الكفن بغطاء محكم لا يسمح بتسرب السوائل منه.كيفية صلاة الغائب دار الإفتاء المصريةقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الغائب مثلها مثل صلاة الجنازة بأن يتوجه الإنسان الى القبلة وينوي ويصلى على الغائب.وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال مضمونه: "كيفية صلاة الغائب وكيفيتها وشروطها؟"، إن الفقهاء عندما يتكلمون على الغائب يقصدون به الصلاة على الميت الغائب عن البلد فالصلاة عليه مشروعة، ودليل مشروعيتها ان سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) عندما بلغه خبر وفاة النجاشي الذي كان ملك الحبشة صلى عليه ودعى الصحابة وصلوا عليه.وتابع قائلًا "إن الفقهاء اشترطوا على من يصلى صلاة الغائب أن يكون من أهل الوجوب عند وفاة الميت أى يكون وصل لحد البلوغ، وإذا كان الميت فى البلد فلا يشرع صلاة الغائب عليه، ولكن هناك راى يقول لا مانع من تكرار الصلاة لمن فاتته الصلاة على الغائب"صلاة الغائب قبل دفنهإن مات شخص وكان في بلد آخر بعيدًا عن أهله وأقاربه ولم يتمكن أهله من الصلاة عليه قبل الدفن، وعرفوا متأخرًا بوفاته وأنه دفن فيرى العلماء أنّه يجوز أن يُصلى عليه صلاة الغائب حتى لو كان قبل دفنه، ولكنهم اشترطوا بذلك أن يكون الميّت الغائب من أهل الصلاة عليه؛ أي لا يكون الميت امرأةً حائضًا أو شخصًا كافرًا، وبينوا أنّه لا إثم على من لم يصلِ على الميت بسبب المشقة أو بُعد البلد الذي مات فيه وأجازوا تكرار الصلاة على الميت الغائب سواء قبل دفنه أم بعد ذلك .هل تقبل صلاة الغائب على الميت فى بلد آخرفى صاحب لي فى بلد أخر هل يجوز أصلى عليه صلاة غائب فى بلدى؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجاب ممدوح، قائلًا: اذا لم يكن صُلى عليه فى البلد الذى مات فيها، فصلى عليه صلاة غائب ولا حرج فى ذلك.