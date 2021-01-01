الإفتاء توضح حكم الشرع في رجل يضرب زوجته ويهينها

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حكم الشرع في الزوج الذي يضرب زوجته.. سؤال ورد للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال الدكتور على فخر، إن ضرب الزوج لزوجته على نحو مبرح لا يجوز شرعًا؛ فالنبي –صلى الله عليه وسلم- عندما فعل ذلك كان بالسواك، وهو أخف من القلم الرصاص.



وأضاف أن الضرب في الإسلام يقصد منه التنبية الشديد، كما أن هذا التنبيه قد جاء الكلام عليه مرارًا وتكررًا؛ فأردا الشخص من هذا الفعل مخالفة تصرفه السابق للوصول إلى نتيجة ترضيه.

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واختتم "ضرب الزوج لزوجته مرفوض من الناحية الشرعية؛ لأنه أمر يمس كرامتها ومن الواجب عليه أن يراعيها حتى تستقيم الحياة بينهما".حكم الشرع في إهانة الزوجة.. سؤال ورد للشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.وأوضح عبدالحليم، خلال البث المباشر لـ صدى البلد، أن إهانة الزوجة ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة.وأضاف أن النبي حذر من دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب مشيرا إلى أن ظلم الزوجة أشد من ظلم أي شخص فهي سكن ومودة.وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للرجل أن يهين زوجته أو يضربها، لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال عن الزوج الذي يضرب زوجته ويهينها (إنهم ليسوا بخياركم).وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (ما حكم الرجل الذي يهين زوجته وهل يجوز لها رد الإهانة؟)، أن المرأة ليست خادمة في بيت الرجل، فهي كالرجل، والنساء شقائق الرجال، فيجب على من يهينون زوجاتهم أن يتنزهوا عن لغة العبودية والتسلط، فالمرأة ليست خادمة لزوجها ولكنها شريكة معه، وهي عماد أساسي في البيت.وأشار إلى أن هذه مشكلة عند بعض الرجال بأنهم يعتقدون أنفسهم لا مثيل لهم ويفعلون ما يحلو لهم فيهينون زوجاتهم، إلا أن هذا أسلوب خطأ وليس له علاقة بالإسلام، فقال رسول الله ((خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي))، فكان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بالرفق واللين، مُشيرًا الى أن معاملة الرجل للمرأة لست معاملة فرض وقوة، بل هي مسألة رحمة ومودة فالراحمون يرحمهم الرحمن.وبيًن أنه يجب قبل أن نطلب من الزوجة أن تحترم زوجها وأن لا تعلو صوتها عليه، على الزوج أيضًا أن يتعامل معها بصوت منخفض لأن المرأة على دين زوجها، كذلك إذا رفع الرجل صوته على زوجته فعليها ألا يعلو صوتها عليه لأن الأصل فى المرأة الاستكانة والحياء، فيجب أن يعامل كل واحد منهم الآخر برفق ولين.