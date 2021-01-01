بدون أدوية.. فواتح شهية طبيعية يتناولها الأطفال



فواتح شهية طبيعية فواتح شهية طبيعية



تبحث العديد من الأمهات على فواتح شهية طبيعية لكي يتناولها أطفالها دون اللجوء أو إستخدام أي منتجات صناعية تحتوى على المواد الحافظة التي تضر بصحة الأطفال أو الأدوية أيضا.







قال الدكتور الشربينى محمد الشربينى، أخصائي الاطفال وحساسية صدر الأطفال، لابد من منع المقرمشات و الشيكولاتات و المياه الغازية الغنية بالمواد الحافظة لأنها تعمل على تقليل شهية الطفل لمدة أسبوع كامل و الأعتماد على فواتح شهية طبيعية لتشجيع الطفل على الطعام.

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كشف الدكتور الشربينى محمد الشربينى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن فواتح شهية طبيعية مفيدة و صحية لأطفالك، كان أهمها ….-الفول السوداني المحمصينصح بتناول السوداني بعد سن ٥ سنين او تناول زبدة الفول السوداني لأنها غنية بالبروتين و تحفز الشهية بعد سن عام.-الزباديتقديم الزبادي سادة أو بالفواكه او بالعسل فيعتبر غني بالبروبايوتكس والكالسيوم و يحفز الشهية و الجهاز المناعي أيضا.-عصير الليمونقدمي لطفلك إذا لم يكن يشعر بالجوع عصير الليمون وذلك لأنه يحفز العصارة الهاضمة و يجعله يطلب يأكل.-التوابلإضافة البهارات و التوابل مثل الزعتر والريحان و الكركم و الحبهان و القرفة من محفزات الشهية و ينصح بأستخدامها خلال تحضير الأكل.-الفِشارمن السناكس الصحية التي تحفز الهضم و تجعل الطفل يشعر بالجوع.-الفواكهمثل الرمان و البرتقال و الخوخ و التفاح و عصائرهم تساعد بشكل فعال في فتح الشهية.-المشروبات الدافئةالحلبة و النعناع معروف أنها من المشروبات الدافئة التي تحفز الشهية.نصح أخصائي الاطفال وحساسية صدر الأطفال، بتقديم الأطعمة الغنية بالزنك مثل البليلة و الكاجو و قرع العسل و الدجاج، وذلك لأن الزنك يحفِّز العصارة الهاضمة وبيحسن الشهية.