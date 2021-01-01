طريقة تحضير فول بالصلصة والتقلية بالثوم



فول بالصلصة والتقلية بالثوم فول بالصلصة والتقلية بالثوم



يعد الفول من الأكلات الشهيرة في مصر، ويمكن تقديم الفول بالكثير من الطرق المختلفة، فهو غني بالكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم، كما يساعد على الشبع لفترات طويلة.









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مقادير الفول المدشوش بالصلصة والتقلية بالثومفول مدشوش مسلوقعصير طماطمثوم مفرومزيتكزبرة خضراءكزبرة جافةصلصةملح وفلفل أسودزبدة1- شوحي الثوم في زيت على النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود2- ضيفي الصلصة وتترك حتى تتسبك ثم يضاف عصير الطماطم والفول والزبدة3- افرمي الثوم مع الكزبرة والملح ثم يحمر في زيت على النار4- ثم ضعي التقلية للفول وتقلب ثم يقدم مزينا بالكزبرة الخضراء.