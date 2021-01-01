في موسمه .. طريقة عمل مربى الرمان

مربى الرمان
مع بداية موسم الرمان تبحث الكثير من السيدات حول وصفات مختلفة ومفيدة للرمان، كما يعد الرمان من الفواكه التي تحتوي على مذاق لذيذ ومميز، ومن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تحضير الرمان هي مربى حلوة المذاق وغنية بالقيمة الغذائية.
وإليك طريقة تحضير مربى الرمان بالخطوات.
مكونات مربى الرمان
كيلو سكر
كيلو رمان حب
ماء مغلي
ماء ورد على حسب الرغبة
طريقة عمل مربى الرمان
1- يفصص الرمان ويوضع مع السكر و الماء على النار ويترك حتى يغلى تماما.
2 - ثم اتركي الرمان حتى يذوب تماما مع الماء بالسكر ويكتمل النضج على نار هادئة.
3 - ضيفي عصير الليمون على الرمان ويقلب ويترك حتى يبقى قوام المربى سميك.
4 - ثم ضعي ماء الورد أو أي منكهات للرمان على حسب الرغبة ثم يرفع ليبرد تماما.
5 - وتترك مربى الرمان حتى تبرد وتوزع فى برطمانات معقمة زجاجية محكمة الغلق، وتحفظ في الثلاجة.
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