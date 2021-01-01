في موسمه .. طريقة عمل مربى الرمان

آخر الأخبارالأسرة والطفل › في موسمه .. طريقة عمل مربى الرمان

صورة الخبر: مربى الرمان
مربى الرمان

مع بداية موسم الرمان تبحث الكثير من السيدات حول وصفات مختلفة ومفيدة للرمان، كما يعد الرمان من الفواكه التي تحتوي على مذاق لذيذ ومميز، ومن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تحضير الرمان هي مربى حلوة المذاق وغنية بالقيمة الغذائية.

وإليك طريقة تحضير مربى الرمان بالخطوات.

مكونات مربى الرمان
كيلو سكر
كيلو رمان حب
ماء مغلي
ماء ورد على حسب الرغبة

طريقة عمل مربى الرمان
1- يفصص الرمان ويوضع مع السكر و الماء على النار ويترك حتى يغلى تماما.
2 - ثم اتركي الرمان حتى يذوب تماما مع الماء بالسكر ويكتمل النضج على نار هادئة.
3 - ضيفي عصير الليمون على الرمان ويقلب ويترك حتى يبقى قوام المربى سميك.
4 - ثم ضعي ماء الورد أو أي منكهات للرمان على حسب الرغبة ثم يرفع ليبرد تماما.
5 - وتترك مربى الرمان حتى تبرد وتوزع فى برطمانات معقمة زجاجية محكمة الغلق، وتحفظ في الثلاجة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في موسمه .. طريقة عمل مربى الرمان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92271

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager