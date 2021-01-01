خبير ديكور يوضح الفرق بين الأحجار الطبيعية والصناعية وطرق استخدامها

أوضح المهندس عبد الله الحسينى خبير واستشاري الديكور وفن التصميم بالأحجار الطبيعية، أن سطح الأرض يشتمل على العديد من أنواع الحجارة ولكل نوع من هذه الحجارة استخداماته الخاصة، بما في ذلك الحجارة المخصصة للبناء وتختلف أنواع الحجارة فيما بينها بناء على المكان الذي وجدت فيه، ومصر من أهم الدول العربية على الإطلاق فى إنتاج وتصدير الأحجار الطبيعية.
كما أضاف، المهندس عبد الله الحسينى خبير الديكور وفن التصميم، أن الأحجار الطبيعية هي عبارة عن تشكيلات صخرية طبيعية توجد في البيئة بكثرة وتتشكل من عدة معادن بفعل العوامل والظروف المناخية فقط، أي أن الإنسان لا يتدخل في صناعتها أبدا وتختلف أشكال وصفات تلك الأحجار والصخور الطبيعية من بيئة إلى بيئة ومن مكان إلى آخر بحسب الظروف المناخية والجيولوجية وعوامل التهوية والتعرية.
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