خبير ديكور يوضح الفرق بين الأحجار الطبيعية والصناعية وطرق استخدامها



الأحجار الطبيعية والصناعية الأحجار الطبيعية والصناعية



أوضح المهندس عبد الله الحسينى خبير واستشاري الديكور وفن التصميم بالأحجار الطبيعية، أن سطح الأرض يشتمل على العديد من أنواع الحجارة ولكل نوع من هذه الحجارة استخداماته الخاصة، بما في ذلك الحجارة المخصصة للبناء وتختلف أنواع الحجارة فيما بينها بناء على المكان الذي وجدت فيه، ومصر من أهم الدول العربية على الإطلاق فى إنتاج وتصدير الأحجار الطبيعية.



كما أضاف، المهندس عبد الله الحسينى خبير الديكور وفن التصميم، أن الأحجار الطبيعية هي عبارة عن تشكيلات صخرية طبيعية توجد في البيئة بكثرة وتتشكل من عدة معادن بفعل العوامل والظروف المناخية فقط، أي أن الإنسان لا يتدخل في صناعتها أبدا وتختلف أشكال وصفات تلك الأحجار والصخور الطبيعية من بيئة إلى بيئة ومن مكان إلى آخر بحسب الظروف المناخية والجيولوجية وعوامل التهوية والتعرية.





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وقال المهندس عبد الله الحسينى، إن الأحجار الطبيعية تتميز بالعديد من المزايا التي تلعب دوراً أساسياً في إحداث الفرق بين الحجر الصناعي والطبيعي وأهم هذه المميزات الصلابة والمتانة وتعدد الأشكال والأنواع ومقاومة الحرارة والرطوبة، مما يجعلها تدوم لفترات طويلة والفخامة وإضفاء لمسة مميزة على المنزل بالإضافة الى سهولة التنظيف والتلميع.وتابع المهندس عبد الله الحسينى، أن الحجر الصناعي مصطلح يطلق على مختلف المنتجات الحجرية الاصطناعية التي تم انتاجها لتحل محل الأحجار الطبيعية في ديكورات الجدران الداخلية والخارجية، بالرغم من مميزات الحجر الصناعي وكثرة استخدامه في الوقت الحالي، إلا أن هناك بعض العيوب الواجب أخذها بعين الاعتبار، وهي لا يدوم لفترات طويلة مثل الحجر الطبيعي وتتأثر جودته بالعوامل الطبيعية وقياساته ثابتة حيث أن قص الحجر قد يتسبب بتلفه ولهذا فالحجر الطبيعى دائما يربح نصيب الأسد فى الديكورات الداخلية والخارجية.