3 مشروبات تثبت قدرتها على خفض نسبة السكر في الدم



خفض نسبة السكر في الدم خفض نسبة السكر في الدم

عندما تكون مصابًا بمقدمات داء السكري أو داء السكري ، فإن اتباع خطة صحية لوجبات داء السكري أمر أساسي للتحكم في نسبة السكر في الدم.



وقد يكون من الصعب أحيانًا معرفة الأطعمة والمشروبات التي تعد اختيارات جيدة ، ولكن هذه الاختيارات يمكن أن تساعد في الحفاظ على أرقامك قيد الفحص.



ماء الشعير

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يحتوي ماء الشعير على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان ، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكر يوصى به لمرضى السكر لأنه يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم. تأكد من شرب ماء الشعير غير المحلى للحصول على نتائج فعالة. تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لماء الشعير أيضًا في منع العديد من الأمراض.شاي الأخضروفقًا لدراسة نشرت في مجلة BMC Pharmacology ، أدى اللون الأخضر إلى تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى المشاركين الأصحاء. كما أدى الشراب أيضًا إلى خفض مستويات الجلوكوز في الدم لدى الفئران المصابة بداء السكري. بينما يدعي الباحثون أن الشاي الأخضر فعال في إدارة مرض السكري، إلا أنهم ما زالوا بحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات.لا تنسى أن تأكل طعامًا صحيًا وأن تعيش حياة نشطة بدنيًا مع إضافة هذه المشروبات. تأكد من استشارة طبيب السكري الخاص بك قبل استخدامها.شاي البابونجيستخدم شاي البابونج منذ فترة طويلة لمجموعة متنوعة من الأمراض. تظهر الأبحاث الحالية أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ، وقد وجدت دراسة حديثة أنه قد يساعدك على إدارة مستويات السكر في الدم أيضًا. عندما شرب المشاركون في الدراسة كوبًا واحدًا من شاي البابونج بعد الوجبات ثلاث مرات يوميًا لمدة ستة أسابيع ، أظهروا انخفاضًا في مستويات السكر في الدم والأنسولين ومقاومة الأنسولين.جربها! استبدل كوكتيل ما بعد العشاء بكوب من شاي البابونج الطازج. جرب إضافة شريحة من الليمون للنكهة وجرعة إضافية من فيتامين سي.عصير أخضريمكن أن تكون العصائر الخضراء طريقة ممتازة للضغط على بعض الألياف والعناصر الغذائية الإضافية في نظامك الغذائي مع الحفاظ على رطوبة الجسم.جرب صنع الخضروات الخضراء الخاصة بك مثل السبانخ أو الكرنب أو الكرفس واستخدمها مع بعض مسحوق البروتين وقليل من الفاكهة للحصول على عصير صحي منزلي الصنع.ضع في اعتبارك أن الفاكهة تحتوي على الكربوهيدرات ، لذا تذكر أن تحسبها ضمن كمية الكربوهيدرات اليومية.عصير ليمون خالي من السكريمكنك بسهولة تحضير عصير الليمون الخالي من السكر في المنزل باستخدام عدد قليل من المكونات البسيطة للحصول على مشروب منعش ولذيذ منخفض الكربوهيدرات.للبدء ، امزج الماء الفوار مع القليل من عصير الليمون الطازج. أضف القليل من الثلج واختيارك من محلي خالٍ من السكر ، مثل ستيفيا