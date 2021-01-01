سرطان عنق الرحم : طرق الاكتشاف المبكر



سرطان عنق الرحم سرطان عنق الرحم

يعد سرطان عنق الرحم من السرطانات التي تصاب بها الكثير من السيدات ووفقا لتقرير Globocan عام 2020، ويتم تشخيص حوالي 18.3 في المائة من النساء في الهند مع عنق الرحم بالسرطان .



فأن عبء سرطان عنق الرحم ضخم ، وفقًا لورقة بحثية نُشرت في لانسيت جلوبال هيلث.



سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خلايا عنق الرحم - الجزء السفلي من الرحم الذي يتصل بالمهبل.

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سرطان عنق الرحم مرض يمكن الوقاية منه ، وإذا تم اكتشافه مبكرًا فيمكن علاجه بعلاج أفضل. ومع ذلك ، فهو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء على مستوى العالم ، كما قال الدكتور راجيف فيجاياكومار ، استشاري ، طب الأورام ، Haemato-oncology ، BGS Gleneagles Global Hospitals ، بنغالورو. في الهند ، لا يزال نقص الوعي بفحص سرطان عنق الرحم يمثل التحدي الأكبر حيث يتم فحص أقل من 30 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و 49 عامًا للكشف عن سرطان عنق الرحم. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، من دون اتخاذ إجراءات إضافية ، من المتوقع أن يرتفع العدد السنوي للحالات الجديدة من سرطان عنق الرحم من 5،70،000 إلى 7،00،000 بين عامي 2018 و 2030.غالبًا ما يُنظر إلى بعض أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم على النحو التالي:فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إصابة، الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.النزيف المهبلي غير المتكافئاكتشاف الدم بعد النشاط الجنسينزيف ما بعد انقطاع الطمثإفرازات مهبلية كريهة الرائحةعدم الراحة في أسفل الظهر والبطن.عوامل الخطربعض عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم هي:عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) - تلعب سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، وهي عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، دورًا في التسبب في معظم حالات سرطان عنق الرحم.التدخين - يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى النساء مقارنة بالنساء غير المدخنات. يخلق مخاط عنق الرحم داخل الجسم مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض قاتلة.ضعف جهاز المناعة - يضعف الفيروس الذي يسبب الإيدز جهاز المناعة ويعرض الناس لخطر الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري. يساعد الجهاز المناعي في تدمير الخلايا السرطانية ووقف نموها وانتشارها.استخدام حبوب منع الحمل على المدى الطويل - وفقًا للبحث ، يزداد خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم كلما طالت مدة استخدام المرأة لموانع الحمل الفموية ، لكن الخطر يقل إذا تم إيقاف موانع الحمل الفموية ، وعادت إلى وضعها الطبيعي بعد سنوات عديدةتعدد الشركاء الجنسيين - "هذا هو أحد عوامل الخطر الرئيسية بين النساء. عادة ما يصابون بسلالات فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة ومعرضين لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ، وقد أشارت الدراسات إلى أن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري لدى الفتيات الصغيرات يقلل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم إلى حد كبير. تؤثر العلاقات الجنسية المتعددة على صحة المهبل التي قد تؤدي إلى الحمل ومرض التهاب الحوض (PID) والعقم والولادة المبكرة. قال الدكتور راجيف: "في الهند ، هذا الموضوع من المحرمات ويجب تسليط الضوء عليه".الاكتشاف المبكر هو المفتاح لتحسين إدارة المرضتهدف منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى القضاء على سرطان عنق الرحم بحلول عام 2030 ، حيث يجب أن يتم تطعيم 90 في المائة من الفتيات بالكامل بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بحلول سن 15 ؛ تم فحص 70 في المائة من النساء بحلول سن 35 ، ومرة ​​أخرى في سن 45 ، من بين عدة تدابير أخرى يتعين اعتمادها."يتم فحص عدد قليل جدًا من النساء بحثًا عن سرطان عنق الرحم على الرغم من أن الهند تمثل 16 في المائة من إجمالي حالات سرطان عنق الرحم التي تحدث على مستوى العالم. الفحص هو خدمة وقائية وقد تم العثور على تقنيات مختلفة فعالة في الحد من حدوث المرض. يمكن أن تؤدي القدرة على العثور على التشخيص مبكرًا إلى تحسين فرص العلاج الناجح ويمكن أن تمنع التأخير في التشخيص. في المناطق الريفية في الهند ، تتمثل بعض العوائق التي تحول دون إجراء الفحص المبكر في الجهل ، والخوف من اكتشاف السرطان ، والأدوية ، والبنية التحتية ، والفقر ، والأمية ".