اكتشف العلاقة بين أملاح الجسم وزيادة الوزن

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هناك اعتقاد سائد بأن هناك ارتباط بين أملاح الجسم وزيادة الوزن وفى الحقيقة هذا الاعتقاد صحيح فى أغلب الحالات التى تعاني من الأملاح ، ولكن ما السبب العلمي فى ذلك الارتباط بين أملاح الجسم وزيادة الوزن؟



يعتقد الكثير من الناس أن احتباس السوائل فى الجسم هو السر وراء علاقة أملاح الجسم وزيادة الوزن وهو أمر حقيقي ولكن ليس السبب الوحيد وراء هذه المشكلة الصحية.



في الحقيقة أجريت أبحاث عديدة لكشف سر العلاقة بين أملاح الجسم وزيادة الوزن وتوصل العلماء أسباب عديدة حيث أن الأمر لايتوقف فقط على قدرة الاملاح على احتباس السوائل في الجسم ولكن هناك العديد من الأسباب العلمية الأخرى التى توصلت إليها الأبحاث.

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نكشف لكم فى هذا التقرير أهم الأسرار التى لا يعرفها كثيرون عن العلاقة بين أملاح الجسم وزيادة الوزن فى الجسم وطرق علاجها المختلفة .هناك علاقة غريبة بين أملاح الجسم وزيادة الوزن ليس فقط لأن تناول الكثير من الملح يؤدي إلى احتفاظ جسمك بالمزيد من الماء ، والذي يمكن أن يظهر على الميزان كوزن زائد.لا نتحدث هنا فقط عن وزن الماء هنا ويبدو أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح مرتبطة بارتفاع نسبة الدهون في الجسم، على وجه الخصوص، نوع الدهون التي تتراكم حول منطقة الوسط.توجد بعض التفسيرات العلمية الواضحة لعلاقة أملاح الجسم وزيادة الوزن ، منها: أنواع الأطعمة الغنية بكميات الملح الكبيرة هي نفس الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية الكبيرة والتى تسبب زيادة الوزن بسرعة مثل: الوجبات الخفيفة ، ورقائق البطاطس ، والوجبات السريعة ، والأطعمة المقلية ، والأطعمة المصنعة ، ووجبات المطاعم، و قد يفاجئك أيضًا معرفة أن الخبز هو أحد المصادر الأساسية للصوديوم في النظام الغذائي الغربي.كل هذه الأطعمة الغنية بالصوديوم عالية نسبيًا في السعرات الحرارية، ليس ذلك فحسب فمن المعروف أنها سهلة الأكل، لذا إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الوجبات الخفيفة ، ورقائق البطاطس، والخبز، والأطعمة المقلية، ووجبات المطاعم، فلن تستهلك الكثير من الملح فحسب بل ربما تستهلك الكثير من السعرات الحرارية أيضًا ويمكن أن يفسر ذلك بالتأكيد العلاقة بين الصوديوم والوزن.