البروستاتا تتضخم بشكل طبيعي عند الرجال في هذه السن.. فيديو

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البروستاتا

قال الدكتور ياسر بدران، أستاذ جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة بجامعة الأزهر، إن 52% من الرجال حول العالم يعانون من ضعف القدرة.

وأضاف الدكتور ياسر بدران، خلال لقائه لـ برنامج " أنا والطبيب " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2"،: "ضعف القدرة تسبب مشاكل زوجة وحياتيه للرجل، ويجعل هرمون الكوليسترول في أعلى مستوياته، وهو الذي يدمر هرمون الذكورة"، متابعا: "مشكلة ضعف القدرة الجنسية تنعكس على ضعف في الرغبة وضعف مع سرعة القذف".

وأشار: "البروستاتا ليست مرضا لكنها تتضخم بشكل طبيعي في كل الرجال بعد 50 عاما، خاصة أصحاب المراكز القيادية في المجتمع، وتؤرق عليهم حياتهم، خاصة مع مشكلات الضعف الجنسي، والسكر وعدم ممارسة الرياضة والتي يصاحبها مشاكل الضعف الجنسي".

المصدر: elbalad

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