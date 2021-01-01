قال الدكتور ياسر بدران، أستاذ جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة بجامعة الأزهر، إن 52% من الرجال حول العالم يعانون من ضعف القدرة.
وأضاف الدكتور ياسر بدران، خلال لقائه لـ برنامج " أنا والطبيب " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2"،: "ضعف القدرة تسبب مشاكل زوجة وحياتيه للرجل، ويجعل هرمون الكوليسترول في أعلى مستوياته، وهو الذي يدمر هرمون الذكورة"، متابعا: "مشكلة ضعف القدرة الجنسية تنعكس على ضعف في الرغبة وضعف مع سرعة القذف".
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التعليقات على البروستاتا تتضخم بشكل طبيعي عند الرجال في هذه السن.. فيديو
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