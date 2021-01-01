

مايكروسوفت تسهل على اللاعبين ذوي الإعاقة الوصول إلى ألعابهم المفضلة مايكروسوفت تسهل على اللاعبين ذوي الإعاقة الوصول إلى ألعابهم المفضلة

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، أن متجر الألعاب الخاصة بها ستحتوي على بطاقات إشعارات جديدة، تتيح للاعبين ذوي الإعاقة عرض ميزات إمكانية الوصول، التأكد من أن الألعاب تحتوي على الميزات التي يحتاجونها قبل شرائها أو تنزيله.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تعمل منصة أكس بوكس، على تسهيل العثور على معلومات إمكانية الوصول للألعاب، وفقًا لإعلان صادر عن الشركة في معرض إمكانية الوصول، ظهر العلامات في المتجر لأعضاء Xbox Accessibility Insiders League- XAIL بدءًا من اليوم وسيتم طرحها في النهاية لجميع مستخدمي Xbox.



وتحل علامات مايكروسوفت الجديدة، المشكلة التي يواجهها عادةً اللاعبون ذوو الإعاقة، إذ غالبًا ما يتعين عليهم إجراء أبحاثهم الخاصة لمعرفة الألعاب التي يمكنهم لعبها.

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ويؤدي إدراج ميزات معينة في المتجر إلى دمج المعلومات التي قد تكون عملية البحث عنها محبطة لبعض اللاعبين، خاصة إذا لم تكن متوفرة على مواقع ويب المطورين أو في المراجعات، وسيتمكن الناشرون أيضًا من إضافة معلومات إضافية في المتجر.مايكروسوفت تطلق مجموعة ميزات لأكس بوكسوأثناء بدء تشغيل نظام العلامات الجديد في متجر مايكروسوفت Microsoft Store، تقول أكس بوكس إن بطاقات الإشعارات ستبدأ أيضًا في الظهور على موقع Xbox.com، وتطبيق Xbox على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وتطبيقات Xbox Game Pass في الأشهر المقبلة.ويتضمن جزء من الضبط الدقيق للعلامات تحديد مجموعات محددة من المعايير التي يجب أن تستوفيها الألعاب حتى يتم تصنيفها مع كل ميزة، فعلى سبيل المثال، فإن اللعبة التي تحتوي على ترجمات لا يمكن تغيير حجمها، ولن تفي بشريط علامة خيارات الترجمة، وتتضمن قائمة العلامات 20 ميزة، مثل قوائم الألعاب المسرودة، وإعادة تعيين الإدخال، ولعب العصا المفردة، ويمكن إضافة المزيد في المستقبل بناءً على التعليقات الواردة من اللاعبين.وكما أعلنت أكس بوكس أيضًا عن العديد من الميزات الأخرى التي تقول إنها سيتم إطلاقها قريبًا:-ميزة الإعدادات السريعة: التي تسمح للأشخاص بالتبديل بين تشغيل ميزات إمكانية الوصول أو إيقاف تشغيلها دون مغادرة لعبة أو تطبيق.-مرشحات الألوان العالمية على أكس بوكس X و S ، للأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان لتخصيص كيفية عرض الألوان عبر الألعاب والتطبيقات والقوائم.- ميزة الوضع الليلي مع الفلاتر والسطوع القابلة للتعديل ووحدة التحكم وإضاءة زر الطاقة وخيارات الجدولة.-دورة مجانية حول أساسيات إمكانية الوصول إلى الألعاب للمطورين الذين سيتم إطلاقهم في Microsoft Learn في أواخر أكتوبر الجاري.