

4 نصائح من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI لحماية حساباتك من الاختراق 4 نصائح من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI لحماية حساباتك من الاختراق

مع تزايد هجمات الفدية الالكترونية خلال السنوات الأخيرة، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بعض النصائح لمستخدمي شبكة الإنترنت لمساعدتهم على حماية أجهزتهم وحساباتهم على شبكة الويب العالمية.



وبالنسبة للعمليات الحديثة التي تتم عبر مواقع الويب والهواتف الذكية، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، عدة تحذيرات خلال الأعوام الماضية، من أن قدرة مجرمي الإنترنت في تزايد مستمر بفضل الأجهزة والتقنيات المتطورة، والتي تمنحهم إمكانيات قوية لاختراق الأجهزة الذكية وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم.



مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الأمريكية تقدم نصائح لمستخدمي الإنترنت



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قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني، بعض النصائح لمستخدمي الإنترنت، لمساعدتهم على البقاء بشكل آمن أثناء استخدام وتصفح الإنترنت.وتضمنت نصائح السلامة على الإنترنت التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، التالي:أولا :تحديث أنظمة البرامج: يجب على مستخدمي الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت، تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتهم باستمرار لتجنب الوقوع ضحية لعملية الاختراق، حيث تجلب تحديثات أنظمة التشغيل تحديثات أمنية لسد الثغرات الأمنية التي يمكن للهاكرز استغلالها لاختراق تلك الأجهزة.ثانيا: استخدام برنامج جيد لمكافحة الفيروسات: تساعدك برنامج مكافحة الفيروسات على حماية أجهزتك الذكية من الهجمات الخفية، التي يمكن أن تحدث في خلفية الجهاز دون علم المستخدم، إلى جانب إرسال التحذيرات والاشعارات في حال محاولة قراصنة الانترنت شن هجوما على الجهاز.ثالثا: فحص عنوان البريد الإلكتروني الوارد: غالبا ما يستغل المحتالون عناوين البريد الإلكتروني لشن هجمات الكترونية على المستخدمين المطمئنين، لذا قم باستمرار بفحص البريد الإلكتروني الوارد الخاص بك، وتغيير كلمات مرور الحسابات المتصلة بعنوان البريد الإلكتروني.رابعا: التحقق من الروابط المرفقة في جميع المراسلات: حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدم اتباع الروابط الواردة في الرسائل على خدمات المراسلة الشائعة، لاسيما التي تحتوي على مرفقات أو روابط.