

حقيقة توقف تطبيق واتساب للملايين من المستخدمين حول العالم حقيقة توقف تطبيق واتساب للملايين من المستخدمين حول العالم

انتشرت الكثير من التقارير خلال الفترة الأخيرة حول أن خدمة واتساب WhatsApp، على وشك التوقف عن العمل على “53 هاتفًا ذكيًا”، مما يثير قلق معظم الأشخاص من عشاق تطبيق الدردشة الأشهر حول العالم.



وبحسب ما ذكره موقع “independent”، تعد التقارير الجديدة ليست سوى الأحدث في سلسلة من التقارير التي تشير إلى أن واتساب على وشك التوقف عن العمل على الهواتف القديمة عند وصول الموعد النهائي المفترض في 1 نوفمبر المقبل.



حقيقة توقف تطبيق واتساب للملايين من المستخدمين حول العالم



من المقرر أن تفقد العديد من الأجهزة الوصول إلى تطبيق واتساب قريب، حيث بعض الهواتف المدرجة في تلك القائمة المكونة من 53 جهازا تعمل بإصدارات أنظمة تشغيل قديمة جدا، اعتبارًا من من تاريخ الأول من نوفمبر، لن توفر شركة فيسبوك المالكة للتطبيق دعم خدمة المراسلة على بعض الهواتف القديمة، ولكنه لا يؤثر على عدد الهواتف الأخرى بل ستحتاج فقط إلى ترقية نظام التشغيل.

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وتشير العديد من التقارير على صفحة دعم واتساب، إلى أن المستخدمين بحاجة إلى أن يكون لديهم على الأقل إصدار أندرويد 4.0.4 أو iOS 10 من آبل، حيث أن أي إصدار سابق سوف يكون غير مدعومة من واتساب في نهاية المدة المقررة، وبالتالي قد يفقد بعض الأشخاص اتصالهم بالخدمة ، كما ادعى.وقد تمت إضافة هذا القيد إلى صفحة واتساب على نظام آبل iOS في وقت ما في شهر مارس من هذا العام، حيث أن القائمة المفترضة لـ 53 هاتفًا كبيرة، فهو يشمل الهواتف التي كانت شائعة على نطاق واسع عند شرائها، مثل أجهزة iPhone القديمة ومجموعة من أجهزة سامسونج جلاكسي:أجهزة آيفونiPhone 6iPhone 6S plusiPhone SEهواتف سامسونجGalaxy Trend LiteGalaxy Trend IIGalaxy SIIGalaxy S3 miniGalaxy Xcover 2Galaxy CoreGalaxy Ace 2هواتف شركة LGLucid 2Optimus F7Optimus F5Optimus L3 II DualOptimus F5Optimus L5Best L5 IIOptimus L5 DualBest L3 IIOptimus L7Optimus L7 II DualBest L7 IIOptimus F6, EnactOptimus L4 II DualOptimus F3Best L4 IIBest L2 IIOptimus Nitro HDOptimus 4X HDOptimus F3Qهواتف ZTEZTE V956Grand X Quad V987Grand Memoهواتف سوني SonyXperia MiroXperia Neo LXperia Arc SHuaweiAscend G740Ascend MateAscend G740Ascend MateAscend D Quad XLAscend D1 Quad XLAscend P1 SAscend D2هواتف أخرىAlcatelArchos 53 PlatinumHTC Desire 500Caterpillar Cat B15Wiko Cink FiveWiko DarknightLenovo A820UMi X2Run F1THL W8لذا ينصح واتساب الملايين من المستخدمين حول العالم، بضرورة التبديل إلى جهاز مدعوم أو حفظ محفوظات الدردشة الخاصة بك قبل الأول من نوفمبر المقبل.