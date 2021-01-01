سجلت مركبة فضائية أوروبية - يابانية مشتركة أول لمحة لكوكب عطارد وهي تمر بالقرب من الكوكب الأعمق للنظام الشمسي، أثناء قيامها بمهمة لإيصال مسبارين إلى المدار بحلول عام 2025.
فقد قامت مهمة "بيبي كولومبو" بأول رحلة من 6 رحلات للكوكب الساعة 23:34 بتوقيت غرينتش، أمس الجمعة، باستخدام جاذبية الكوكب لإبطاء نفسها ذاتيا.
وبعد التحليق بسرعة بالقرب من عطارد، على ارتفاعات تقل عن 200 كيلومتر، التقطت المركبة الفضائية صورة منخفضة الدقة بالأبيض والأسود، بواسطة إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بها قبل أن تنطلق مرة أخرى، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
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التعليقات على "بيبي كولومبو" تلتقط صورة قريبة للكوكب عطارد
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