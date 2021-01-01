

لماذا.. iPhone 13 في هذه الدولة بسماعات أذن فى العلبة لماذا.. iPhone 13 في هذه الدولة بسماعات أذن فى العلبة

في فرنسا، لا تزال جميع طرز iPhone 13 الأربعة تحتوي على EarPods في علبها، ويرجع ذلك إلى أن قانون الدولة يتطلب من جميع الهواتف الذكية أن تشتمل على "مجموعة أدوات بدون استخدام اليدين" لحماية الأطفال دون سن 14 عامًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي المحتمل. ووفقًا للموقع الفرنسي الرسمي لشركة أبل ، فإن جميع طرازات iPhone 13 تأتي مع سماعات أذن EarPods وواجهة Lightning، وهذا هو الحال أيضًا مع سلف سلسلة iPhone 13 ، سلسلة iPhone 12، وفي فرنسا ، تصل سلسلة iPhone 13 في صندوقين، حيث سيحصل المشترون على صندوق iPhone 13 القياسي داخل صندوق أكبر يحتوي على EarPods. وفي أكتوبر من العام الماضي ، أعلنت شركة أبل أنها لن تشحن أجهزة أيفون الخاصة بها مع EarPods وأجهزة الشحن، ولكن وفقا للشركة فإن شطب هذه الملحقات من الصندوق سيساعد في تقليل انبعاثات الكربون وتجنب التعدين واستخدام العناصر الأرضية النادرة، وتدعي الشركة أيضًا أن العديد من المستخدمين مرتاحون الآن لسماعات الرأس اللاسلكية مثل AirPods، ويبقى أن نرى ما إذا كانت أبل تهتم حقًا بالبيئة أم لا. وبصرف النظر عن فرنسا، لا تحتوي سلسلة iPhone 13 الجديدة على EarPods في العلبة، وإذا قمت بشراء سلسلة iPhone 13 ، فإن الملحق الوحيد في الصندوق هو كابل Lightning to USB-C، ومع ذلك ، لا تزال أبل تبيع سماعات EarPods بشكل منفصل وتكلفتها تصل إلى 23 دولار.



