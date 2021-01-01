أعلنت اليوم شركة فاير فون التي ظهرت في مجال الهواتف الذكية لأول مرة عام 2013 عن أحدث هواتفها الذكية Fairphone 4 مع مواصفات جيدة للغاية تتمثل في معالج يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات خلفية وأمامية ممتازة بالإضافة تصميم قوي ومتوافق مع MIL-STD-810G وضمان حتى 5 سنوات من تاريخ الشراء، وفيما يلي دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Fairphone 4.
مواصفات الهاتف فاير فون 4
شاشة هذا الهاتف تأتي من نوع IPS LCD وبحجم 6.3 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2340×1080 بكسل بالإضافة إلى أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 وتحتوي على ثقب بشكل النوتش في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 25 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.
الهاتف Fairphone 4 يحتوي على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.6، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فهي عبارة عن مستشعر TOF 3D لاستشعار معلومات العمق، مع العلم بأن هذا الهاتف يضم فلاش LED ثنائيا على الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم كذلك خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مواصفات وأسعار هاتف Fairphone 4
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق