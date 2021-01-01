

مواصفات وأسعار هاتف Fairphone 4 مواصفات وأسعار هاتف Fairphone 4

أعلنت اليوم شركة فاير فون التي ظهرت في مجال الهواتف الذكية لأول مرة عام 2013 عن أحدث هواتفها الذكية Fairphone 4 مع مواصفات جيدة للغاية تتمثل في معالج يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات خلفية وأمامية ممتازة بالإضافة تصميم قوي ومتوافق مع MIL-STD-810G وضمان حتى 5 سنوات من تاريخ الشراء، وفيما يلي دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Fairphone 4.



مواصفات الهاتف فاير فون 4

شاشة هذا الهاتف تأتي من نوع IPS LCD وبحجم 6.3 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2340×1080 بكسل بالإضافة إلى أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 وتحتوي على ثقب بشكل النوتش في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 25 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.



الهاتف Fairphone 4 يحتوي على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.6، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فهي عبارة عن مستشعر TOF 3D لاستشعار معلومات العمق، مع العلم بأن هذا الهاتف يضم فلاش LED ثنائيا على الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم كذلك خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.

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يتم تشغيل Fairphone 4 الجديد بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 750G 5G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 619 ويعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة الهولندية كما أنه يتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت و8 جيجا رام.وعلاوة على ذلك فإن البطارية تأتي بسعة 3905 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط (يمكن شحن 50% من سعة البطارية في 30 دقيقة فقط)، أما بخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في دعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD مع دعم الحماية من الغبار ورذاذ الماء بتصنيف IP54 ودعم مكبرات صوت ستريو وخاصية NFC.سعر الهاتف Fairphone 4الهاتف Fairphone 4 سيتوفر للشراء بشكل رسمي في هولندا يوم 25 أكتوبر بسعر يبدأ من 670 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 751 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.