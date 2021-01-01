يتألق الصانع البافاري بي ام دبليو داخل السوق المصري بالعديد من الطرازات القوية، ومنها النسخة X4 موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تضم حزمة من التجهيزات الفنية مع عناصر الحماية والأمان إلى جانب انظمة الرفاهية والتحكم وبرامج دعم قائد المركبة.
مواصفات السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021
تستمد السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 252 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 8 سرعات، يمكنها نقل السرعة عبر منظومة الدفع الكلي، بينما يبلغ سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر في الساعة.
ومن خلال هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 6.3 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 7.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تبلغ 100 كيلومتر.
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التعليقات على بي ام دبليو X4 موديل 2021 في مصر ..صور
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