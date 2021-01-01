مواصفات شيفروليه سوبر بان 2022 الجديدة

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مواصفات شيفروليه سوبر بان 2022 الجديدة

كشفت شركة شيفورليه عن مجموعة جديدة من التعديلات و التحسينات ، قامت بإضافتها لسيارتها الجديدة شيفورليه سوبربان موديل 2022 لرفع كفاءة السيارة الجديدة ، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية العائلية متعددة الاستخدامات SUV و المخصصة للطرقة الوعرة والسفر العائلي لمسافات طويلة.

وتأتي تحسينات وإضافات شيفورليه الجديدة في إطار رفع كفاءة ديناميكية السيارة و مقاومة ضغط الهواء و نظام قيادة وتحكم محسن بالإضافة لتحسينات في تصميم الهيكل الخارجي ومقصورة أمامية أكثر تميزاً و رفاهية.

و ميكانيكياً تستمد سيارة شيفورليه سوبربان موديل 2022 قوتها من محرك V8 بسعة 6200 سي سي تيربو بقوة 420 حصان متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات و تتوفر أيضاً بمحرك آخر V8 بسعة 5300 سي سي يولدة قوة 355 حصان بالإضافة لمحرك ديزل تيربو سعة 3000 سي سي بقوة 277 حصان .

و من الداخل ستتوفر سيارة شفروليه سوبربان موديل 2022 بمقصورة أمامية واسعة و فخمة بتصميم راقي تحتوي على شاشة بحجم 12 بوصة ، و كاميرات مراقبة بـ13 زاوية عرض بالإضافه لمساعد جوجل الشخصي و نظام خرائط جوجل .

بالاضافة الى دعم كامل لتطبيقات متجر جوجل بلاي ودعم كامب لأنظمة جوجل بلاي و أندرويد أوتو.و من الخارج جاءت السيارة بهيكل شرس و تصميم عائلي كبير يتحدى الطرق الوعرة و الصحراوية .

كما تتوفر سيارة شفروليه سوبربان موديل 2022 بمواصفات أمن وسلامة مميزة حيث تتوفر على نظام ملاحة لمساعدة السائق على الحفاظ على المسار و نظام قفل قياسي ونظام فرامل مانعه للانغلاق و نظام توزيع قوة المكابح على العجلات.

المصدر: صدى البلد

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