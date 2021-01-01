مرسيدس تكشف عن جي واجن العسكرية بقوة وعزم أكبر

المربع نت – بالعودة إلى الماضي، ستعلم أن مرسيدس جي كلاس الاس يو في الصندوقية تم تطويرها في البداية كسيارة عسكرية، والآن، على الرغم من تقديمها كسيارة مدن فاخرة، إلا أن العديد من الدول لا تزال تستخدم نسختها العسكرية جي واجن W461، وهي قيد الإنتاج منذ عام 1992.
بالعودة إلى اليوم، فقد أعلنت مرسيدس رسمياً عن تدشين جي واجن W464 الجديدة العسكرية بأوروبا، وهي متاحة حصرياً للوكالات الحكومية والجيوش وبالأخص لعمليات الإنقاذ والعمليات الخاصة، في حين أن التقارير تشير إلى أنها ستستمر في إنتاج W461 الأقدم.
لم تكشف الشركة بعد عن الكثير من التفاصيل، لكنه تم الإعلان أنها ستمتلك قدرات أكبر على الطرق الوعرة، بالإضافة إلى محرك توربو ديزل سعة 3.0 لتر بست أسطوانات مستقيمة، ويُقال أنه سيوفر قوة 245 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، بزيادة بنسبة 35% في القوة، و50% في عزم الدوران.
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